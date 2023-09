Meteo: domenica 17 settembre migliora al Nord. In Sardegna oltre 35 gradi

La perturbazione in transito oggi, sabato 16 settembre, sulle regioni del Centro-Nord si allontanerà rapidamente verso est, favorendo per domenica 17 un generale rialzo della pressione atmosferica sul Mediterraneo e sull’Italia grazie ad un promontorio anticiclonico di matrice africana. Sarà così una giornata in prevalenza soleggiata al Centro-Sud ma anche al Nord assisteremo ad ampie schiarite. Le temperature aumenteranno ovunque, con un rialzo più sensibile in Sardegna e sul versante tirrenico; nell’isola, complice anche lo Scirocco, avremo valori diffusamente di 30 °C e oltre con punte anche superiori ai 35 gradi sul settore occidentale.

Per il Nord la stabilità sarà solo temporanea: infatti già lunedì 18 la coda di un’altra perturbazione di origine atlantica (n. 4 del mese) attraverserà le regioni settentrionali; più a sud l’alta pressione manterrà condizioni stabili con un rialzo delle temperature sul medio Adriatico e sulle regioni meridionali. L’evoluzione successiva resta ancora incerta ma comunque in un contesto di temperature oltre la norma con clima ancora caldo ed estivo al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per domenica 17 settembre

Nel complesso giornata soleggiata al Centro-Sud e Isole maggiori con al più un cielo velato da nubi ad alta quota. Al Nord mattinata con ancora una prevalenza di nuvole con le ultime deboli e isolate piogge sulla Liguria.

Temperature in aumento in tutto il paese e con valori pomeridiani ovunque oltre la norma; massime intorno ai 30 gradi al Centro-Sud con picchi di 35 °C e oltre sulla Sardegna occidentale per effetto dello Scirocco che soffierà fino a moderato tra Canale di Sicilia, intorno alla Sardegna, sul Tirreno settentrionale e nel Ligure; moderati rinforzi di Tramontana nel Canale d’Otranto; in questi settori il mare risulterà un po’ mosso.

Le previsioni meteo per lunedì 18 settembre

Prevalenza di nuvole al Nord con maggiori schiarite sul settore adriatico e sull’Emilia centro-orientale; nelle altre zone le nubi saranno associate a piogge sparse con anche intensi rovesci o temporali specie in Liguria, Piemonte, Lombardia e in serata nel Triveneto. Nubi in transito al Centro e in Sardegna con possibili piogge nel nordovest della Toscana. Cielo sereno o leggermente velato al Sud e Sicilia.

Temperature in calo al Nord-Ovest. Clima molto caldo al Centro-Sud con valori diffusamente intorno ai 30 gradi ma con punte fin o a 33-34 gradi. Venti generalmente deboli salvo un moderato Scirocco nel Mar Ligure e possibili intense raffiche durante i temporali. Un po’ mossi i mari intorno alla Sardegna, il Tirreno settentrionale e il Mar Ligure.