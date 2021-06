Meteo, domenica 13 giugno con sole e caldo in aumento

Domenica tempo stabile per la presenza dell’alta pressione che sarà accompagnata anche da un’intensificazione del caldo con valori massimi fino a 32-33 gradi e un po’ di afa al Nord. All’inizio della prossima settimana il temporaneo ritorno di venti più freschi dai Balcani causerà una flessione delle temperature al Nord e lungo il versante adriatico, mentre sul settore tirrenico e sulle Isole si oltrepasseranno ancora i 30 gradi. Successivamente, da metà settimana, è probabile l’espansione sul nostro Paese dell’alta pressione di matrice africana, con conseguente nuovo generale rialzo termico fino a picchi intorno ai 34-35 gradi al Centro-Sud, e quindi anche l’innesco della prima ondata di caldo della stagione. Le regioni settentrionali saranno, invece, alle prese con un incremento dell’instabilità in un contesto di caldo afoso, ma con punte massime più contenute rispetto al resto del Paese.

Previsioni meteo per domenica 13 giugno

Domenica prevalenza di tempo bello, con un po’ di nuvolosità solo sulle zone montuose. Temperature in ulteriore aumento con massime sopra la media, fino a punte di 32-33 gradi. Venti a regime di brezza, con rinforzi da ovest sul Tirreno e al Sud; a fine giornata rinforzo dei venti orientali sull’Adriatico e in pianura padana.

Previsioni meteo per lunedì 14 giugno

Lunedì 14 giugno le condizioni meteo saranno ancora stabili e il sole avrà la meglio praticamente ovunque. Faranno eccezione isolati e brevi temporali di calore che nel pomeriggio potranno coinvolgere le Alpi occidentali e l'Appennino.



Le temperature caleranno in Pianura Padana e su tutte le regioni che si affacciano sull'Adriatico, mentre altrove non subiranno variazioni di rilievo. Farà ancora caldo al Nord-Ovest e soprattutto sulle regioni tirreniche e nelle Isole maggiori.

Soffieranno venti moderati da Nord sul basso Adriatico e in Puglia, mentre la ventilazione sarà debole nel resto del Paese.