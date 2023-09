Meteo, domenica 10 settembre con clima estivo e caldo oltre la norma

Il tempo è migliorato anche sulle nostre estreme regioni meridionali grazie anche alla contemporanea espansione verso sud-est del vasto e robusto anticiclone di blocco che da diversi giorni è posizionato su gran parte dell’Europa dove non riescono ad arrivare perturbazioni atlantiche ed è in atto una tardiva e anomala ondata di caldo; sui paesi dell’Europa centrale e settentrionale si stanno registrando temperature fino a 8-12 gradi sopra la media. Anche in Italia le temperature sono in aumento: si prospetta nei prossimi giorni una fase molto calda per il periodo con clima da piena estate; avremo valori diffusamente intorno ai 30 gradi ma punte massime fino 34-35 gradi. Lo zero termico sulle Alpi salirà fino a 4600-4700 metri. Nei primi giorni della nuova settimana le correnti atlantiche torneranno a interessare l’Europa centro-settentrionale indebolendo l’anticiclone e costringendolo a concentrarsi prevalentemente sull’Europa meridionale. Le perturbazioni atlantiche in transito sul continente riusciranno a lambire il Nord Italia con un amento dell’instabilità e del rischio di piogge sulle aree alpine. Nel resto dell’Italia, invece, proseguirà la fase di tempo soleggiato ed estremamente caldo.

Le previsioni meteo per domenica 10 settembre

Tempo ovunque ben soleggiato, con solo qualche modesto annuvolamento fra Sicilia e Calabria, specie a ridosso delle montagne, e sul settore centrale delle Alpi. Temperature stazionarie o in ulteriore lieve crescita, con valori pomeridiani generalmente compresi fra 28 e 33 gradi e locali picchi di 34 gradi sul versante tirrenico e in Sardegna. Venti in prevalenza deboli con locali moderati rinforzi da nord lungo l’Adriatico, nel Salento e sullo Ionio. Ancora mossi lo Ionio meridionale e il Canale di Sicilia, calmi o poco mossi gli altri mari.

Le previsioni meteo per lunedì 11 settembre

Sarà una giornata di sole diffuso e di quasi totale assenza di nuvole tra il Nord-Est e il Centro-Sud. Il tempo sarà soleggiato e stabile anche su Alpi e Nord-Ovest ma con qualche velatura in transito e un po’ di nuvolosità a carattere irregolare in sviluppo a metà giornata sulle aree montuose. Prosegue in tutta Italia il caldo anomalo. Temperature stazionarie al Nord, in ulteriore lieve aumento al Centro-Sud dove nel pomeriggio si potranno toccare punte massime di 34-35 °C. Venti generalmente deboli. Mari calmi o poco mossi al Sud.