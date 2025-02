Meteo, da domani si attenua il freddo ma arriva qualche debole pioggia. Le previsioni dal 20 febbraio

La massa di aria gelida che ha investito l’Europa nord-orientale si sposterà verso sud-est in direzione della Grecia e del Mediterraneo orientale, dove è attesa un’anomala ondata di freddo intenso. L’Italia, dopo essere stata lambita dall’aria fredda, vedrà un graduale aumento della temperatura e condizioni di tempo in prevalenza stabile per l’affermarsi dell’alta pressione, accompagnata da aria più temperata, evidente tra venerdì e sabato da un flusso di correnti meridionali sui mari di ponente; non mancherà però della nuvolosità, con qualche sporadica pioggia giovedì tra il medio Tirreno e la Sicilia.

Nel fine settimana l’avvicinarsi di una debole perturbazione atlantica (la n.6 del mese) riuscirà a determinare un aumento delle nubi soprattutto al Nord-Ovest e in Sardegna.

Le previsioni meteo per giovedì 20 febbraio

Al Nord tempo generalmente più soleggiato, salvo il transito di nubi alte e sottili in mattinata. Nelle restanti regioni al mattino cielo da nuvoloso a coperto, con tendenza a parziali rasserenamenti dal pomeriggio in Toscana e in serata anche su Marche e Puglia meridionale. Isolate e brevi piogge possibili al mattino su nell’interno del Lazio, nel pomeriggio in Sicilia. Temperature minime in calo quasi ovunque, con locali deboli gelate al Nord; massime in rialzo, tranne al Sud e Isole. Venti moderati di Tramontana sul mar Ionio, per lo più deboli di direzione variabile altrove.

Le previsioni meteo per venerdì 21 febbraio

Una moderata nuvolosità insiste in Calabria e nelle Isole, con sporadiche piogge in Sicilia; nel resto dell’Italia inizialmente sereno o poco nuvoloso, ma dal pomeriggio le nubi tornano ad aumentare anche in Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia. Temperature minime quasi invariate, massime in ulteriore rialzo al Centro-Nord. Venti deboli meridionali sui mari di ponente, moderato grecale nello Ionio.