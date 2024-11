Meteo: domani poche piogge, poi tornano maltempo e freddo invernale. Le previsioni da giovedì 28

Una debole perturbazione sta attraversando l'Italia in queste ore: porterà molte nuvole anche nella giornata di domani, giovedì 28 novembre, ma le piogge saranno poche e in generale di debole intensità. Il clima nel frattempo rimarrà piuttosto mite, con temperature al di sopra della norma soprattutto al Sud e Isole.

Un cambiamento deciso della situazione meteo è invece previsto per venerdì 29 novembre, quando dai Balcani irromperanno sulla nostra Penisola delle correnti di aria fredda e una perturbazione più intensa, la numero 9 del mese, che influenzeranno il tempo dell’intero fine settimana portando ovunque un po’ di freddo invernale, piogge sparse al Centro-Sud e Isole e anche un po’ di neve sulle zone appenniniche.

Le previsioni meteo per giovedì 28 novembre

Domani prevalenza di tempo soleggiato in Calabria meridionale, Sicilia e Sardegna. Nel resto del Paese si alterneranno sole e nuvole, comunque con poche deboli piogge per lo più concentrate su alta Toscana, Campania e Cosentino. Al mattino qualche nebbia sulle pianure del Nord. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli.

Le previsioni meteo per venerdì 29 novembre

Venerdì prevalenza di bel tempo al Nord. In generale nuvoloso sul resto d’Italia: nel corso del giorno piogge sparse, per lo più deboli, su regioni centrali adriatiche, Lazio, Sud e Isole; qualche nevicata sul versante adriatico dell’Appennino centrale oltre 1000 metri. Temperature massime in calo al Centro-Sud e nelle regioni alpine, con poche variazioni altrove.