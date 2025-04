Meteo, domani arriva una nuova perturbazione: le zone a rischio pioggia dal 23 aprile

La giornata di domani, mercoledì 23 Aprile, si aprirà con un tempo inizialmente buono, ma con instabilità pomeridiana in aumento per l’avvicinarsi di una perturbazione (la numero 6 di aprile) che poi, tra la fine del giorno e giovedì 24, porterà piogge sparse dapprima al Nord e, successivamente, anche al Centro e su parte del Sud.

In rapida successione, un altro impulso perturbato (perturbazione numero 7 del mese) attraverserà l’Italia tra venerdì 25 Aprile e sabato 26, portando altre nuvole e altri momenti piovosi in gran parte del Paese. Stando agli ultimi aggiornamenti, anche tra domenica e l’inizio della prossima settimana le condizioni meteo resteranno probabilmente variabili, con il rischio di altre precipitazioni soprattutto sulle regioni occidentali.

Le previsioni meteo per mercoledì 23 aprile

Domani alternanza tra sole e nuvole in tutta Italia. Improvvisi rovesci e temporali, specie nelle ore centrali del giorno, su Alpi, pianura lombardo-veneta, Emilia, zone interne del Centro, coste laziali, Basilicata, interno della Puglia, Appennino Campano, Calabria e Sicilia Orientale. Temperature massime quasi dappertutto in leggero calo, ma in ogni caso ancora al di sopra della norma in numerose località. Venti moderati su mari di ponente e Isole maggiori, in ulteriore intensificazione in serata.

Le previsioni meteo per giovedì 24 aprile

Giovedì graduali schiarite al Nord-Ovest, già da inizio giornata. Nuvole sul resto d’Italia: rovesci e temporali su Venezie, regioni centrali, Campania, nord della Puglia, Appennino Calabro-Lucano e, solo al mattino, anche su Levante Ligure ed Emilia. Temperature massime in calo in gran parte del Centro-Nord, senza grandi variazioni al Sud e nelle Isole.