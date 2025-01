Meteo, domani arriva una nuova perturbazione: le zone a rischio pioggia da martedì 21 gennaio

Dopo il forte maltempo dello scorso weekend la perturbazione numero 6 di gennaio si è decisamente indebolita, ma farà sentire i suoi effetti sull’Italia anche nella giornata di oggi, martedì 21 gennaio. La situazione di blocco della circolazione atmosferica, dovuta a una vasta area anticiclonica presente sull’Europa centro settentrionale e orientale, ha infatti costretto questa perturbazione a rimanere quasi immobile a ridosso delle nostre regioni ostacolandone il normale deflusso verso Est.

La circolazione atmosferica è però destinata a cambiare: entro mercoledì le correnti atlantiche torneranno protagoniste sulla scena del Mediterraneo e trasporteranno un’altra perturbazione (la numero 7 del mese); il suo veloce transito è previsto fra mercoledì e giovedì. La massa d’aria che affluirà nel Mediterraneo durante questa nuova fase sarà più mite e contribuirà a far aumentare le temperature fino a valori oltre la norma, con un’anomalia sensibile soprattutto al Centro-Sud. Anche più a lungo termine i modelli atmosferici non lasciano intravedere alcuna ondata di freddo significativa sull’Italia.

Le previsioni meteo per martedì 21 gennaio

Al mattino schiarite su medio-basso Adriatico, settore ionico e Sardegna; nubi altrove con poche precipitazioni su regioni tirreniche e Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampi rasserenamenti al Nord-Ovest; nuvolosità irregolare altrove con piogge sparse su Umbria, regioni centrali tirreniche, settore del basso Tirreno e Sardegna settentrionale. Alla sera fenomeni in attenuazione. Temperature minime ancora sopra lo zero; massime in rialzo al Nord, quasi stazionarie altrove. Leggermente ventilato al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per mercoledì 22 gennaio

Domani progressivo peggioramento sul Centro-Nord, a partire da Liguria e Toscana, verso le regioni del Nord-Ovest, l’Umbria e il Lazio, con piogge sparse che entro il pomeriggio si faranno diffuse; nubi in intensificazione con piogge in serata anche sul Nord-Est. Maggiori schiarite sulle regioni del medio-basso Adriatico, al Sud e sulle Isole Maggiori. Temperature in calo al Nord, in rialzo al Sud e in Sicilia. Venti meridionali in rinforzo.