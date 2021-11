Tra giovedì 2 e venerdì 3, la perturbazione arrivata mercoledì 1 dicembre, attraverserà l’Italia da Nord a Sud portando un nuovo peggioramento meteo e condizioni di maltempo diffuso.

Giovedì 2 sono attese piogge al Nord-Est, in Emilia Romagna, sulle regioni del Centro e in Sardegna, con rovesci e possibili temporali localmente di forte intensità su Lazio e successivamente sulla Campania. Qualche schiarita resisterà nelle zone ioniche, e parziali schiarite saranno possibili anche al Nord-Ovest. In giornata sono previste deboli nevicate sulle Alpi orientali oltre i 900-1000 metri.

Le temperature saranno in aumento ovunque nei valori minimi, e nei valori massimi al Sud, mentre saranno in calo sulle regioni del Centro-Nord raggiunte dal peggioramento. Ventoso al Centro-Sud e sulle Isole, con venti di Maestrale sulla Sardegna e Libeccio altrove, più intenso su basso Tirreno e Ionio.

Venerdì 3 la perturbazione insisterà sulle regioni meridionali e sul medio versante adriatico, raggiungendo anche la Sicilia. Le aree più a rischio di piogge e temporali saranno ancora una volta quelle Tirreniche. Tempo in miglioramento altrove, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvolo al Nord, e schiarite anche in Toscana e Sardegna. Temperature massime in calo sulle regioni Adriatiche per l’arrivo di venti nord-orientali.