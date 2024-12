Meteo: dicembre al via con clima freddo! Nuove piogge in arrivo: ecco dove

Il mese di dicembre e l’inverno meteorologico cominciano all’insegna di un clima in linea con la nuova stagione. Le nostre regioni, infatti, continuano ad essere interessate dalle fredde correnti settentrionali pilotate dalla profonda depressione legata alla perturbazione n.9 di novembre, il cui ramo principale si è ormai allontanato verso la Grecia e l’Egeo, ma che ha lasciato alle sue spalle condizioni invernali, con temperature in sensibile ribasso e qualche nevicata lungo l’Appennino (oltre al tempo perturbato sul medio Adriatico e al Meridione).

Nella giornata di lunedì 2 il vortice depressionario e l’aria fredda tenderanno ad allontanarsi verso sud-est favorendo un generale rialzo termico con le ultime residue precipitazioni al Sud. Martedì 3 si conferma l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica (la n.1 di dicembre) che porterà un nuovo moderato peggioramento, per lo più sulle regioni del Centro-Sud, dove insisterà anche mercoledì 4 e giovedì 5. Anche questa perturbazione trascinerà con sé una massa d’aria fredda che determinerà un nuovo calo termico dopo il precedente rialzo.

Venerdì 6 si dovrebbe andare incontro a un miglioramento, a parte gli ultimi effetti in termini di precipitazioni e vento al Meridione. Tuttavia, la tregua si prospetta piuttosto breve: infatti, i dati modellistici continuano a confermare una nuova irruzione, proprio nel fine settimana dell’Immacolata, da parte di un’intensa perturbazione nord-atlantica seguita da correnti artiche che contribuiranno a generare condizioni di maltempo invernale sull’Italia.

Le previsioni meteo per oggi (domenica 1 dicembre)

Tempo soleggiato al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna, con nebbie in graduale diradamento su buona parte della pianura padana. Prevalenza di nuvole nel resto d’Italia con isolate piogge in Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale; quota neve inizialmente intorno ai 1000-1300 metri sui monti, in rialzo nel corso della giornata.

Temperature massime per lo più in leggero rialzo. Ancora un po’ ventoso per venti settentrionali al Centro-Sud e sull’alto Adriatico. Poco mossi o localmente mossi i mari settentrionali e il Mare di Sardegna, mossi o molto mossi gli altri bacini.

Le previsioni meteo per lunedì 2 dicembre

Giornata con molte nuvole in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale, con sporadiche e deboli piogge in Puglia, bassa Calabria e nordest della Sicilia. Un po’ di nuvole, ma più irregolari e alternate a schiarite, sul medio Adriatico e in Campania. Tempo più soleggiato nel resto d’Italia. Fra pomeriggio e sera nubi in aumento al Nord-Ovest a partire dalle Alpi occidentali dove saranno possibili deboli precipitazioni.

Temperature per lo più in rialzo; locali deboli gelate fra notte e primo mattino in pianura padana. Venti deboli, salvo residui rinforzi da nord su Adriatico ed estremo Sud.