Meteo: dicembre al via con alta pressione lontana e tempo anche piovoso

Giovedì 1 dicembre giornata con della nuvolosità irregolare alternata a schiarite nell'estremo Nord Ovest, lungo le coste tirreniche e nelle due Isole maggiori. Cielo molto nuvoloso nel resto del Paese, fino a coperto lungo l'Adriatico ma con pochi fenomeni di rilievo. Soltanto al mattino da segnalare piogge sparse, localmente intense, che potranno interessare la Puglia centro meridionale, la Basilicata orientale e il nord-est della Calabria.

Sarà una giornata ventilata per venti in prevalenza settentrionali con i mari che risulteranno perlopiù mossi, fino a molto mosso l'Adriatico meridionale; poco mosso il mar Ligure orientale e il Tirreno sotto costa. Temperature senza grandi variazioni: le minime all'alba risulteranno ovunque superiori allo zero, le massime pomeridiane potranno toccare i 17-18 gradi tra Calabria e Sicilia; al Nord valori generalmente non oltre i 10 gradi.

Nei giorni successivi continuerà a latitare l'alta pressione con tempo ancora estremamente variabile: la tendenza meteo

L'evoluzione successiva rimane al momento ancora molto incerta: lo scenario più probabile vede l'assenza dell'alta pressione e un tempo ancora estremamente variabile e a tratti instabile e piovoso. Non si intravede, almeno per l'inizio di dicembre, la possibilità di neve in particolare al Nord fino in pianura. Una massa d'aria molto fredda coinvolgerà nei prossimi giorni invece l'Europa settentrionale, rimanendo limitata alle alte latitudini senza riuscire a scendere fino al Mediterraneo e fino all'Italia.