Meteo, debole perturbazione da venerdì 16: in arrivo tante nuvole ma poca pioggia

Dopo il temporaneo rinforzo dell'anticiclone sul Mediterraneo accompagnato da un flusso di aria mite che riguarderà tutta Italia, si profila per la giornata di venerdì 16 il transito sull'Europa centrale di una perturbazione, la cui coda riuscirà a lambire il Centro-Nord Italia e la Sardegna portando un temporaneo aumento della nuvolosità e la possibilità di deboli precipitazioni sulle Alpi centrali e sulle regioni di Nord-Est.

Tra venerdì 16 e il weekend aumentano le nuvole: le previsioni meteo

Più in dettaglio, la giornata di venerdì inizierà con possibile presenza di nebbie in Val Padana centro-orientale e lungo le coste dell'alto Adriatico. Nel resto del Paese cielo sereno, ma con aumento delle nuvole a partire dal nord-ovest della Sardegna e in rapido aumento nel corso della giornata al Centro-Nord. Tra pomeriggio e sera deboli nevicate sulle Alpi centro-orientali ad alta quota, e piogge sparse sul resto del settore nord-orientale. La temperature non subiranno variazioni significative, con valori massimi ancora oltre la norma. Venti perlopiù deboli con rinforzi di Scirocco nel canale delle due Isole maggiori.

La nuvolosità, in rapido spostamento verso est, nel corso di sabato 17 attraverserà la Penisola, senza però fenomeni di rilievo. Il passaggio della perturbazione provocherà un calo delle temperature che sabato riguarderà però solo il settore Alpino più settentrionale.

Già nella giornata di domenica 18, questo debole sistema nuvoloso interesserà l'estremo Sud. Per il resto dell'Italia invece l'evoluzione resta incerta: l'attuale tendenza è ancora affetta da un alto margine di incertezza. Non si esclude infatti l'arrivo di un altra debole perturbazione sul Nord Italia. Vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.