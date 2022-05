Meteo, dall'11 maggio arriva il caldo: primi picchi vicini ai 30 gradi

Lunedì saremo alle prese con gli effetti residui del vortice ciclonico di questi giorni che porterà ancora un po’ di instabilità. Il nucleo del vortice si concentrerà al Sud e tra le due isole maggiori. Seconda parte della settimana con fase meteo più stabile e con un netto aumento delle temperature: probabili picchi oltre i 25 gradi, fino a toccare i primi 30 gradi dell’anno.

Lunedì 9 e martedì 10 maggio residua instabilità poi arriva il caldo quasi estivo

Lunedì già dal mattino piogge e rovesci principalmente sulla Sicilia e la bassa Calabria, in mattinata anche sulla Sardegna meridionale. Nelle altre zone la giornata vedrà schiarite alternate ad annuvolamenti che si faranno sempre più consistenti nelle zone montuose. Già dalla tarda mattinata qualche rovescio sarà possibile sulle zone prealpine centrali e sull’Appennino settentrionale.

Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento in gran parte delle aree montuose con rovesci e temporali a carattere isolato che andranno a interessare parzialmente le zone tirreniche e la Sardegna. Prevalenza di tempo soleggiato sulle coste adriatiche e in parte anche sulla Pianura Padana. In serata fenomeni in attenuazione.

Nei giorni successivi andrà rinforzandosi l’alta pressione a partire dalle regioni settentrionali, con il vortice in allontanamento verso sud-est.

Martedì giornata molto più stabile ma ancora con rischio di qualche isolato rovescio o temporale sull’Appennino meridionale, nelle aree interne e meridionali della Sicilia, sui rilievi della Sardegna e in modo più limitato anche sull’Appennino centrale. Nel resto del Paese schiarite anche ampie con qualche annuvolamento sulle zone montuose, alta pianura a e Nordovest.

L’alta pressione si rinforzerà a metà settimana con maggiore stabilità atmosferica: mercoledì e giovedì prevalenza di sole con addensamenti sulle aree montuose e qualche velatura in transito. Temperature in graduale aumento già da lunedì, con rialzi più significativi a partire dal Nord fino ad arrivare a valori quasi estivi con punte oltre i 25 gradi fino a sfiorare i 30.