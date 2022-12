Meteo, dall'11 dicembre irruzione di aria artica: valori sottozero

Dopo un venerdì 9 e un sabato 10 con piogge e nevicate, da domenica 11 dicembre sull’Italia arriverà un nucleo di aria molto fredda di origine artica che causerà un brusco calo termico, con valori sottozero all’alba al Nord a inizio settimana e tra martedì e mercoledì anche al Centro (zone interne).

Meteo, aria artica a calo delle temperature: freddo in aumento

Domenica tempo soleggiato nell’estremo Nordovest tra Val D’Aosta Piemonte, Ponente ligure nord e ovest della Lombardia, schiarite anche ampie tra Puglia centrale e Basilicata e nel nordest della Sardegna. Nel resto Italia prevarranno le nuvole con un cielo da parzialmente nuvoloso a localmente molto nuvoloso. Nel corso della giornata qualche pioggia sparsa generalmente debole su Veneto Emilia-Romagna, Lombardia sud-orientale regioni tirreniche Umbria e nord delle Marche. Possibilità di isolati piovaschi lungo le coste adriatiche abruzzesi, molisane e del Gargano. Nevicate fino a 4-600 metri sull’Appennino centrale e tra 700 e 1000 metri sull’Appenino centrale. Temperature

Possibili gelate tra Piemonte e Valle D’Aosta e generale calo nelle temperature massime. Giornata ventosa per venti da tesi a forti da ovest tra Sardegna, Tirreno, Sicilia e regioni meridionali. Vento moderato di Bora sull’Alto Adriatico e di Tramontana sulla Liguria. Mari molto mossi o agitati i mari di Ponente molto mosso lo Ionio, mosso l’Adriatico.

Il calo delle temperature atteso per domenica è legato all’arrivo di un nucleo di aria fredda dal Nord Europa che a inizio settimana scivolerà lungo la Penisola determinando un ulteriore calo delle temperature che faranno registrare valori inferiori alla media soprattutto al Nord e sul versante adriatico. In compenso il tempo tenderà a migliorare un po’ in tutta Italia con giornate relativamente tranquille con pochi fenomeni di rilievo. A metà settimana, in particolare mercoledì, l’attuale tendenza ancora incerta mostrerebbe l’arrivo di una nuova perturbazione con piogge la Centro-sud e deboli nevicate fino a quote molto basse sul Nord Italia.

Sia lunedì che martedì gelate diffuse al Nord con valori sottozero, martedì e mercoledì anche nelle zone interne del Centro.