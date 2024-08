Meteo, dal weekend rischio nubifragi e calo termico di 10 gradi

L’Anticiclone africano mostra i primi segnali di cedimento sul suo fianco occidentale a causa di una blanda circolazione ciclonica (perturbazione n.3 di agosto) che, dal Mediterraneo occidentale, si muove molto lentamente verso la Penisola, contribuendo a innescare una serie di episodi di instabilità sulla Sardegna e in alcuni settori del Centro-Nord. In questo contesto le temperature resteranno decisamente elevate e il caldo ancora intenso, particolarmente al Centro-Sud e al Nord-Est, mentre all’estremo Nord-Ovest e in Sardegna si può già apprezzare un primo ridimensionamento termico. Poco o nulla cambierà fino a sabato, mentre da domenica si conferma una svolta importante, grazie all’arrivo di una perturbazione nord atlantica più organizzata (la n.4), che attraverserà tutto il Paese entro la fine di lunedì. Il suo passaggio potrà causare forte maltempo con molti temporali e, soprattutto, l’ingresso di massa d’aria più temperata. Tra domenica e l’inizio della settimana, dunque, si attende un generale e sensibile calo delle temperature (anche di 10 gradi rispetto alla situazione attuale), dunque la fine della prolungata ed estenuante fase calda che, al di là di alcune oscillazioni, ci sta tenendo sotto scacco dal primo fine settimana di luglio. Passata, poi, questa fase temporalesca, il tempo tornerà stabile con un clima gradevole fino a metà settimana, in attesa di una probabile successiva risalita delle temperature.

Previsioni meteo per venerdì 16 agosto

Sulla maggioranza delle regioni tempo in prevalenza soleggiato, molto caldo e afoso. In mattinata si segnala il passaggio di alcuni banchi nuvolosi al Centro-Nord e sulla Sardegna, localmente più densi sull’isola e in Liguria, dove non si escludono isolati fenomeni. Nel pomeriggio sviluppo di rovesci o temporali isolati lungo le Alpi, l’Appennino centro-settentrionale e in Sardegna. Temperature: massime in ulteriore lieve calo in Sardegna; punte fino a 35-36 gradi al Nord-Est, 37-38 gradi al Centro, 38-40 gradi al Meridione. Venti deboli a prevalente regime di brezza, salvo raffiche nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per sabato 17 agosto

Al Nord tempo inizialmente soleggiato ovunque. Dal pomeriggio sviluppo di isolati temporali attorno ai rilievi e sulla pianura emiliana, nella notte tendenza ad un generale peggioramento. Al Centro-Sud e sulle Isole tempo molto più variabile sin dal mattino, quando saranno possibili i primi locali temporali lungo le coste del medio-alto tirreno e sulla Sardegna. Nel corso del pomeriggio rischio rovesci o temporali sull’isola, su gran parte delle regioni centrali e lungo l’Appennino meridionale. Temperature: ancora molto elevate al Sud e in Sicilia. Venti in prevalenza deboli a regime di brezza, con possibili raffiche in prossimità dei temporali.