Meteo, dal weekend del 15-16 ottobre torna l'Anticiclone Africano sull'Italia

Nel weekend del 15-16 ottobre assisteremo ad un deciso rinforzo dell’alta pressione che garantirà temperature diurne molto miti, un tempo stabile e asciutto anche se non del tutto soleggiato; al Nord e in Toscana, infatti, specie nella giornata di domenica il cielo potrà presentarsi localmente nuvoloso per la presenza di strati di nubi basse. Una robusta struttura anticiclonica proteggerà il Mediterraneo e l’Italia anche durante la prima parte della prossima settimana. Si prospettano quindi delle giornate stabili e asciutte, in prevalenza soleggiate da Nord a Sud e con un clima molto mite e dal sapore primaverile; le temperature, già oltre la norma nel fine settimana, dovrebbero ulteriormente aumentare fino a valori pomeridiani diffusamente vicini ai 25 gradi.

Le previsioni meteo per sabato 15 ottobre

Sabato nubi sparse alternate a schiarite al Nord, Toscana, settori occidentali di Sardegna e Sicilia, tra Puglia centrale e Basilicata orientale; cielo fino a molto nuvoloso tra Liguria di levante e nordovest della Toscana ma anche qui senza piogge. Al primo mattino banchi di nebbie lungo la fascia centrale della pianura padana e nelle valli interne del Centro, in rapido dissolvimento.



Temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento con massime pomeridiane in generale oltre la norma, fino a valori localmente di 24-25 gradi al Centro-Sud e Isole. Venti fino a moderati di Tramontana tra il Salento e lo Ionio, deboli altrove.

Le previsioni meteo per domenica 16 ottobre

Domenica tempo stabile e asciutto in tutta Italia ma non ovunque soleggiato. Su gran parte del Nord, specie in pianura, Liguria e Venezie, e sulla Toscana centro-settentrionale nubi sparse con un cielo tra il parzialmente nuvoloso e il nuvoloso. Giornata ben soleggiata nel resto d’Italia con un cielo in prevalenza poco nuvoloso o leggermente velato. All’alba possibili locali nebbie sulla Val padana in rapido dissolvimento.

Temperature massime intorno ai 20 gradi al Nord, tra 20 e 25 gradi al centro-Sud con punte di 26-27 in Sardegna Venti moderati di Scirocco nel Canale di Sardegna con mare mosso; venti deboli altrove.