Meteo, dal weekend al via una nuova Ondata di Caldo: quanto durerà?

Il campo anticiclonico attualmente in consolidamento sull’Italia e sul Mediterraneo centrale potrebbe accompagnarci per tutta la prossima settimana, dando vita ad una nuova ondata di caldo.

Secondo le attuali proiezioni, infatti, il tempo potrebbe rimanere prevalentemente stabile e il caldo oltre la norma fino alla fine del mese, con la massa d’aria di estrazione sub-tropicale associata all’alta pressione che seguiterà a risalire fin verso l’Europa meridionale, la regione alpina e la Penisola balcanica.

Tuttavia, in questo tipo di circolazione non sono da escludersi temporanei e lievi cedimenti del promontorio, disturbato da blande ondulazioni del flusso in quota, associato ad infiltrazioni di aria leggermente più umida e temperata, capace di generare locali episodi di instabilità atmosferica. In aggiunta, la coda di una debole sistema nuvoloso atlantico (perturbazione n.5), potrebbe lambire il Nord Italia tra domenica 25 e lunedì 26.

Nuova ondata di caldo al via: picchi di 37 gradi al Centro-Sud

Entrando un attimo di più nel dettaglio, per quanto la tendenza resti ancora molto incerta, sabato ancora nessun cambiamento: sole, tempo stabile, con addensamenti pomeridiani attorno alle aree montuose, ma con basso rischio di precipitazioni.

Domenica 25 tempo in moderato peggioramento nelle Alpi, con tendenza allo sviluppo di alcuni rovesci o temporali. Isolati e brevi temporali di calore non esclusi anche sull’Appennino meridionale. Lunedì 26 il rischio di isolati temporali dovrebbe limitarsi alle Alpi orientali: nella notte possibile un coinvolgimento delle pianure di Nord-Ovest e della Sardegna. A metà settimana, infine, potrebbe essere il turno dell’Appennino centro-meridionale e della Sicilia.

Dal punto di vista del caldo, la nuova ondata di calore attesa a partire da venerdì investirà più direttamente il Centro-Sud dove, fino a martedì 27, si potranno raggiungere i 36-37 gradi. Il Nord sarà invece coinvolto solo fino a domenica, con picchi intorno ai 35 gradi. A seguire possibile un’attenuazione della calura e un lieve calo delle temperature, destinate a portarsi poco sotto i 35 gradi.