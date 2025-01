Meteo: dal gelo artico all'anticiclone! Inverno in pausa da metà settimana. La tendenza

L’afflusso di aria fredda continentale verso l’Italia si indebolirà rapidamente già da martedì 14 gennaio. Nella parte centrale della prossima settimana il clima diverrà di nuovo più mite, in particolare e già da mercoledì 15 sulle aree alpine del Nordovest.

Nella giornata di martedì, dunque, avremo cielo sereno o poco nuvoloso al Nord. Nuvolosità localmente ancora compatta sulle regioni meridionali e sulle isole. Piogge e rovesci dovrebbero interessare soprattutto la Calabria, particolarmente le aree ioniche. Verso sera rovesci isolati anche in Sicilia. I venti settentrionali sulla penisola e sulla Sardegna diverranno di moderata intensità. Vento forte dai quadranti orientali sul mare Ionio. Temperature quasi ovunque in lieve rialzo. Mercoledì 15 cielo poco nuvoloso o velato su gran parte del Centro Nord. Condizioni di variabilità persistono solo all’estremo Sud e in Sicilia, con rovesci isolati che saranno maggiormente probabili sui settori ionici della Calabria e della Sicilia. Venti in ulteriore attenuazione e temperature in rialzo, più sensibile al Centro Nord.

Dall'affondo artico all'anticiclone: la tendenza meteo per le giornate successive

Nelle giornate successive gran parte del nostro Paese sarà influenzato da una forte area di alta pressione centrata sull’Europa centro occidentale. Le temperature si porteranno su valori sensibilmente superiori alla norma, con possibili anomalie positive anche dell’ordine di 8-10 gradi sulle aree alpine.