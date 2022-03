Meteo, dal 9 marzo clima ancora freddo. Prosegue la grave siccità al Nord

Le condizioni meteo nei prossimi giorni vedranno ancora la presenza dell'afflusso di aria fredda verso l'Italia con temperature sotto le medie. La siccità prosegue al Nord e la situazione sarà destinata ad aggravarsi perchè non si prevedono piogge per almeno i prossimi 10 giorni.

Tendenza meteo: mercoledì 9 marzo temperature sotto le medie

Mercoledì 9 marzo al Centro-nord prevarrà il sole con qualche nube in più presente su Abruzzo e Molise dove in serata saranno possibili locali e deboli precipitazioni. Al Sud e sulle isole maggiore nuvolosità alternata comunque ad ampi momenti soleggiati. Saranno possibili occasionali precipitazioni sui rilievi del Messinese, sul nordest della Calabria, in serata anche in Puglia e sull’Appennino meridionale. Temperature massime senza grosse variazioni sulle isole e all’estremo Sud, in rialzo altrove, più sensibile sulle Alpi. Al Sud clima invernale. Venti: deboli al Nord, in Sardegna, sulla Toscana e sul Lazio; moderati da nordovest sul mare Adriatico centrale, al Sud e sulla Sicilia.

Nelle giornata successive sull’Italia prevarrà un campo di alta pressione che determinerà tempo stabile e asciutto specialmente sulle Isole e al Centronord. Il Sud sarà ancora lambito da aria fredda proveniente dai Balcani ma senza precipitazioni particolarmente significative. Le temperature saranno in temporaneo rialzo giovedì ma con valori inferiori alla norma. Sarà poi possibile un nuovo calo termico tra venerdì e sabato.