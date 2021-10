Meteo, dal 7 ottobre vortice instabile e aria più fredda

Nella seconda parte della settimana proseguiranno le condizioni meteo instabili e molto variabili su alcune regioni con l'arrivo di una nuova perturbazione, accompagnata da un vortice di bassa pressione che richiamerà aria più fredda. Il clima dunque sarà autunnale con un calo delle temperature che gradualemtne riguarderà tutto il Paese.

Meteo, fase instabile e autunnale da giovedì 7 ottobre

Giovedì il cielo sarà molto nuvolo specialmente sul versante adriatico e lungo l'Appennino. Rischio di piogge e possibili temporali, con precipitazioni insistenti soprattutto su Abruzzo e Molise. Il cielo sarà molto nuvoloso anche nelle regioni meridionali e sulla Sicilia settentrionale, con probabili rovesci che potranno essere accompagnati anche da temporali.

Temperature in calo, con l'eccezione di Lombardia e Nord-Est dove i valori massimi saranno in crescita; in generale si prevedono temperature intorno alla media stagionale. Soffieranno forti venti di Bora sui settori centro-settentrionali dell'Adriatico, e il vento sarà forte anche sulle regioni centrali, in Sardegna e in Sicilia.

Venerdì 8 ottobre ancora molto instabile al Sud e Sicilia

Venerdì prevalenza di sole su Alpi Nordovest. Maggiore nuvolosità altrove, con nubi anche compatte sulle regioni meridionali e su quelle adriatiche. Al Centro qualche pioggia sull’Appennino e tra Abruzzo e Molise. Al Sud atmosfera instabile con rovesci e temporali in Calabria, Puglia, Basilicata, e Sicilia settentrionale. In Sardegna qualche pioggia sul settore tirrenico. Calo termico anche sensibile al Sud e sulla Sicilia. Massime in aumento invece al Centro e sul Nordest. Soffierà un’intensa Bora sull’Adriatico centro settentrionale. Venti tesi nord-orientali al Centro; venti moderati da nord in Sardegna, di Maestrale sulla Sicilia.

Nel fine settimana clima fresco al Centro-nord e venti in lenta attenuazione. Atmosfera ancora instabile al sud e sulal Sicilia con elevato rischio di piogge o rovesci.