Meteo, dal 7 febbraio freddo e neve? La tendenza

Fino a giovedì sull’Italia il tempo resterà stabile e piuttosto mite poi si profila un netto cambio di scenario con l’arrivo di aria più fredda e anche di neve a quote collinari o basse.



Giovedì 6 febbraio sull’Italia prevarrà ancora l’influsso dell’alta pressione e pertanto il cielo si presenterà sereno su quasi tutte le regioni. Non si esclude qualche banco di nebbia al mattino del settore centrale della Val Padana.

Qualche annuvolamento interesserà ancora l’estremo sud e le Isole, la probabilità di rovesci a carattere isolato sarà più alta nel settore occidentale della Sicilia.

Temperature senza grandi variazioni.

Tendenza meteo: dal 7 febbraio aria molto fredda con calo termico e possibili nevicate

L’evoluzione per l’ultima parte della settimana vede la discesa di un nucleo di aria fredda e instabile verso il Mediteranno occidentale con il coinvolgimento delle regioni settentrionali.



Se questo scenario si verificherà, andremo incontro ad un peggioramento del tempo già da venerdì sule regioni nord-occidentali e sulla Toscana; possibilità di neve a quote basse o collinari sul Nordovest. Si potrebbe anche verificare un nuovo peggioramento del tempo sulla Sicilia associato a un rinforzo dei venti di Scirocco. Temperature in netto calo al Centro-nord, soprattutto sulla Val Padana e sulle Alpi.

Si tratta di una tendenza meteo che presenta ancora alti margini di incertezza e vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.