Meteo, dal 6-7 luglio aria più fresca e temporali spazzeranno via afa e caldo

Nella seconda parte della settimana si conferma l’interruzzione di questa di questa estenuante ondata di calore africana. Un primo calo delle temperature si osserverà nella giornata di mercoledì limitatamente alle regioni settentrionali e adriatiche grazie ad una maggiore ventilazione settentrionale che affluirà lungo l’adriatico alle spalle della perturbazione atlantica che martedì 5 luglio avrà lambito il Nord Italia prima di trasferirsi verso i Balcani. Per contro, farà ancora molto caldo sulle regioni tirreniche su Basilicata Calabria Sicilia e Sardegna dove si supereranno i 35 gradi.

Meteo, dal 7-8 luglio stop al caldo africano

A spazzare via definitivamente la calura opprimente su tutto il Paese sarà un0altra perturbazione nord- atlantica (la numero 3 di luglio). Resta ancora molta incertezza circa la sua evoluzione e i suoi effetti in termini di fenomeni. Gli ultimi dati a nostra disposizione confermano il suo scivolamento lungo la Penisola, e marginalmente sulla Sicilia, tra giovedì e venerdì durante il quale potrebbero verificarsi alcune precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale.

Inizialmente, nella notte tra mercoledì e giovedì, potrebbe essere velocemente coinvolto il Nord Italia. Non possiamo escludere fenomeni localmente di forte intensità associati a grandine e raffiche di vento, che di certo non aiuteranno sul fronte della grave emergenza idrica nazionale ma che anzi potranno fare ulteriori danni.

Le temperature saranno in diminuzione in modo più sensibile sulle regioni orientali complice l’attivazione di tesi e freschi venti settentrionali.

Ad oggi dunque il prossimo fine settimana, quello del 9-10 luglio, si profila stabile e soleggiato ma in un contesto climatico più in linea con la climatologia italiana e con un caldo ovunque sopportabile senza afa e con valori inferiori ai 34-35 gradi.