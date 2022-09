Meteo, dal 4 settembre torna l'Anticiclone Africano: le zone a rischio 35°C

Nella giornata di domenica proseguirà sull’Italia un flusso occidentale in quota moderatamente instabile con effetti per lo più concentrati nelle regioni peninsulari. Il caldo tornerà a intensificarsi tra domenica e l'inizio della prossima settimana con punte nuovamente vicine ai 35 gradi in modo particolare sulle Isole maggiori.

Domenica al mattino tempo in prevalenza soleggiato all’estremo Sud e in Sicilia. Qualche anche su Alpi centrali, Piemonte settentrionale e Lombardia occidentale. Maggiore nuvolosità in nel resto del Paese con rischio di rovesci o temporali su Toscana, Umbria, Lazio, settori settentrionali della Campania e della Sardegna. Peggioramento in arrivo anche su Marche, Abruzzo e Molise.

Nel pomeriggio tempo ancora instabile con temporali nelle zone interne dl Centro in estensione all’Emilia orientale, alla Romagna e alle regioni del medio versante Adriatico. Aumenta la nuvolosità anche al Sud. Al Nord qualche sporadica pioggia su Alpi occidentali, Prealpi lombardo-venete e Friuli Venezia Giulia. In serata generale miglioramento ma con ancora rischio di qualche isolato rovescio o temporale lungo le coste adriatiche della Puglia.

Temperature massime in diminuzione in Emilia Romagna e al Centro, per lo più in rialzo altrove. Si faranno sentire venti piuttosto intensi in Sardegna e sul Tirreno.

Tendenza meteo, dal 4 settembre torna il caldo africano: punte intorno ai 35°C. Ecco dove

Poi all’inizio della settimana dovremmo passare a una fase de più stabile un po’ su tutto il Paese in seguito all’estensione dell’alta pressione dal Nord Africa verso il Mediterraneo centrale e l’Italia.Da lunedì a buona parte di mercoledì dovrebbero quindi prevalere le schiarite su gran parte de’Italia con qualche cumulo in sviluppo nelle ore più calde in montagna specie lungo le Alpi dove non si esclude qualche breve e occasionale scroscio di pioggia.

Il promontorio africano sarà associato anche all’afflusso di una massa d’aria più calda con temperature in aumento e il ritorno di un caldo pienamente estivo, anche intenso nelle Isole maggiori e nel settore tirrenico, con locali punte intorno ai 35 gradi.