Meteo, dal 4 aprile crollo delle temperature e neve fino a quote di collina: ecco dove

L'aria di origine artica giunta sull'Italia sta facendo crollare le temperature, con della instabilità al Centro-Sud e il ritorno della neve fino a quote di collina.

La settimana di Pasqua sarà, quindi, caratterizzata soprattutto da un crollo delle temperature specialmente da martedì 4, con il ritorno di condizioni invernali, ma accompagnate da un rischio di precipitazioni, dopo un lunedì 3 di maltempo al Sud, via via più scarso.

La tendenza per il weekend pasquale è ancora piuttosto incerta: la versione più probabile vede una leggera e parziale attenuazione del freddo e del vento, ma con locali episodi di instabilità.

Le previsioni meteo per martedì 4

Nuvolosità irregolare su medio Adriatico, Lazio, Sud, Isole e inizialmente anche al Nord-Ovest; tempo più soleggiato altrove. Sporadiche precipitazioni possibili nel corso della giornata su Marche, Abruzzo, basso Lazio, bassa Calabria, Sicilia orientale e Sardegna meridionale. Quota neve intorno a 500-900 metri sui rilievi del Centro.

Temperature in netta diminuzione, eccetto in Sicilia: valori per lo più sotto la media. Venti ancora moderati o tesi settentrionali su alto Adriatico e Centro-Sud.

Le previsioni meteo per mercoledì 5

Piogge e rovesci più probabili sui settori liguri e tirrenici Calabria e Liguria; nel pomeriggio instabilità più diffusa al Centro-sud, soprattutto tra Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Possibili sporadici rovesci anche sulle Alpi lombarde e del Nord-Est, con quota neve fino a 600-900 metri. Per il resto ampie schiarite al Centro-Nord, più nuvole nel complesso al Sud e in Sicilia.

Temperature minime in calo quasi ovunque, con gelate anche a bassa quota al Centro-Nord. Valori massimi in calo al Sud e in Sicilia. Venti da nord sull'Adriatico centro-meridionale, che risulterà mosso insieme al basso Tirreno e al canale di Sicilia.