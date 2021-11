Meteo, dal 25 novembre nuove piogge poi freddo artico e neve

Da giovedì 25 novembre si profila un nuovo intenso peggioramento meteo sull’Italia con l’arrivo di una forte perturbazione atlantica. In seguito, soprattutto a partire da domenica prossima, arriverà una massa d’aria molto fredda di origine artica che determinerà un brusco abbassamento delle temperature. Il freddo si farà sentire perché i valori saranno sotto le medie stagionali e più normali per l’inverno che per l’autunno.

Meteo, da giovedì 25 nuove perturbazioni e aria fredda

Giovedì sarà una giornata di pioggia e maltempo diffuso. Le nuvole saranno protagoniste ovunque con piogge su quasi tutte le regioni. I fenomeni saranno più scarsi, deboli e intermittenti, sulle regioni centrali adriatiche e in Puglia.

Rischio di rovesci e temporali su Sardegna, Sicilia, Campania e Calabria. Piogge anche di forte intensità colpiranno in modo particolare la Liguria, la Toscana, l’Umbria, il settore settentrionale del Piemonte e nella seconda parte della giornata anche le regioni di Nordest.

Cadrà la neve sulle Alpi centro-orientali oltre i 1000-1500 metri di quota ma sul Piemonte e sull’Appennino ligure la dama bianca cadrà anche a quote più basse, fino a 600-900 metri.

Calo termico nei valori massimi al Nord, Toscana, Lazio e Isole. Temperature in aumento invece sul medio Adriatico e sul sud peninsulare per effetto dei venti di Scirocco. Da segnalare anche il Libeccio in Sardegna, la Bora sull’alto Adriatico e una Tramontana anche forte in Liguria.

Meteo, venerdì 26 novembre instabile poi freddo artico e neve

Venerdì l’atmosfera resterà ancora piuttosto instabile e si innescheranno intensi venti occidentali. Rischio di rovesci o temporali su regioni tirreniche e Sardegna. Sabato, secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli fisico-matematici, potrebbero arrivare ben due diverse perturbazioni, una di origine artica e una proveniente dalla Spagna. Sabato potrebbe cadere la neve sulle Alpi occidentali anche sotto i 1000 metri di quota. Al Centro-sud aumenterà l’instabilità con elevato rischio di rovesci e temporali. Domenica potrebbe affluire aria decisamente fredda di origine artica: le temperature saranno in netto calo a partire dal Nord con un clima invernale e il freddo sarà accentuato da forti venti.