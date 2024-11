Meteo, dal 25 novembre aria più mite e debole perturbazione

Il ripristino dell’alta pressione sul Mediterraneo ha consentito il ritorno a condizioni di stabilità sulle nostre regioni dove la breve parentesi di stampo invernale sta lasciando il posto al sole e con temperature in rialzo. Tuttavia, gli afflussi di aria umida marittima nei bassi strati daranno origine a un aumento della nuvolosità su parte del Nord e sulle regioni del versante tirrenico, ma senza precipitazioni rilevanti. Fra la fine di lunedì e martedì una debole perturbazione atlantica (la n. 7 di novembre) transiterà sulle regioni settentrionali causando solo qualche debole pioggia, con tendenza, poi, a scivolare lentamente verso il Centro-Sud fra mercoledì e giovedì. Questa fase sarà contrassegnata da afflussi di aria relativamente mite che determinerà un rialzo termico con temperature sopra la media e valori notturni in generale sopra lo zero alle basse quote. L’evoluzione successiva resta al momento incerta e necessita di ulteriori aggiornamenti.

Previsioni meteo per domenica 24 novembre



Giornata soleggiata al Centro-Sud, a parte un po’ di nuvole in Toscana e sulla Sicilia occidentale. Schiarite con velature passeggere anche su Alpi, Piemonte e Friuli. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso nel resto del Nord con qualche debole pioggia o pioviggine in Liguria e sull’Appennino settentrionale. Temperature massime in leggero aumento al Centro-Sud, in lieve calo in Liguria e in pianura Padana. Venti fino a moderati di Scirocco sui mari occidentali.

Previsioni meteo per lunedì 25 novembre

Tempo soleggiato su Alpi, Piemonte occidentale, Romagna, regioni del medio-basso Adriatico, Basilicata, Calabria, Sicilia centro-orientale e Sardegna. Prevalenza di nuvole nel resto d’Italia, con qualche locale pioggia in Liguria e nel Lazio, A fine giornata tendenza a un peggioramento al Nord-Ovest. Temperature in rialzo, specie le minime. Venti moderati meridionali su Canale di Sicilia, Tirreno centro-occidentale, Ligure orientale e intorno alla Sardegna con mari mossi. Venti deboli e mari calmi o poco mossi altrove.