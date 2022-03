Meteo, dal 23 marzo alta pressione e punte oltre i 20 gradi. Grave siccità al Nord

Da mercoledì 23 marzo graduale rinforzo dell’alta pressione associata ad aria più mite, con un generale rialzo termico e tempo stabile; nella seconda parte della settimana quindi le temperature torneranno su valori più normali se non addirittura sopra la media. L’assenza di precipitazioni provocherà un ulteriore aggravamento della siccità sulle regioni settentrionali.

Meteo, nuovo rialzo termico da metà settimana con punte intorno ai 20 gradi da mercoledì 23 marzo

Mercoledì 23 marzo tempo stabile con sole sulle regioni del Centronord e in Sardegna. Prevalenza di sole anche al Sud e in Sicilia con solo qualche temporaneo annuvolamento, in particolare a ridosso dei monti nelle ore pomeridiane.



Temperature in generale aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi. Valori pomeridiani sopra le medie al Centro e soprattutto al Nord con punte a sfiorare i 20 gradi. Ventoso per venti moderati settentrionali su medio e basso Adriatico, Puglia e alto Ionio, da est nel Canale di Sardegna. Residui rinforzi da nord nel Ponente ligure, altrove venti deboli. Mari: mossi o localmente molto mossi Ligure occidentale, medio e basso Adriatico, Ionio, Mare e Canale di Sardegna; per lo più poco mossi gli altri bacini.

La settimana proseguirà dunque all’insegna del tempo anticiclonico associato a un graduale afflusso di aria più mite che farà rialzare le temperature riportandole gradualmente in norma ma anche oltre con punte sopra i 20 gradi. Naturalmente proseguirà anche la fase siccitosa che per il Nord assume connotati sempre più importanti. Non si intravvedono infatti precipitazioni significative quasi fino alla fine del mese.

Un’area depressionaria potrebbe avvicinarsi dal Nord Africa verso la fine della settimana in direzione delle nostre regioni meridionali a iniziare dalle Isole. Qualche pioggia quindi potrebbe qui ritornare a iniziare dalla Sardegna.