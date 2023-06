Meteo, dal 23 giugno temporali, aria più fresca e calo termico: i dettagli

La perturbazione che giovedì pomeriggio raggiungerà il Nord-Ovest, venerdì 23 si sposterà al Nord-Est dove darà luogo a qualche rovescio e temporale. Nel pomeriggio saranno possibili rovesci che interesseranno Romagna orientale ed Emilia. In serata sarà possibile una fase di instabilità su Romagna, Marche e Umbria.

Tendenza meteo, dal 23 giugno caldo e afa in attenuazione

In questa fase il caldo intenso e l’afa si attenueranno sulle regioni centro-settentrionali e sulla Sardegna anche per effetto della ventilazione settentrionale che accompagna il passaggio della perturbazione: in particolare sono attesi venti di Maestrale in Sardegna e Föhn nelle Alpi e nelle regioni di Nord-Ovest.

Sabato 24 il tempo tornerà di nuovo più stabile al Nord mentre isolati rovesci e temporali si potranno verificare su Abruzzo, Molise, Lazio e Campania e in generale sull’Appennino meridionale. Si tratta degli ultimi effetti della perturbazione che tenderà in seguito ad allontanarsi verso i Balcani. Sabato le temperature si caleranno sensibilmente anche sulle regioni centrali adriatiche, al Sud e in Sicilia con l’arrivo dei venti settentrionali anche al Sud in particolare venti di Maestrale, più intensi sulla Sicilia. Domenica 25, infine, il tempo dovrebbe risultare stabile da Nord a Sud, con l’eccezione di residui e locali temporali sull’Appennino meridionale. Temperature intorno alla norma con un ulteriore lieve calo sulle estreme regioni meridionali e in Sicilia.