Meteo, dal 23-24 ottobre intensa perturbazione in arrivo: rischio nubifragi

La pausa dal maltempo che nelle ultime ore ha interessato gran parte del Paese proseguirà anche lunedì al Centro-Sud e nelle Isole, dove le temperature si manterranno su valori molto miti per il periodo; nelle regioni settentrionali invece nella seconda parte di lunedì assisteremo già ad un graduale peggioramento, ad iniziare dal Nord-Ovest, per l’arrivo di un’altra intensa perturbazione, la numero 6 di ottobre, che entro le prime ore di martedì darà luogo a piogge e temporali anche di forte intensità, con rischio di locali nubifragi, in rapida estensione a tutto il Nord, alle regioni tirreniche e alla Sardegna. I dati attualmente a nostra disposizione indicano per mercoledì ancora dell’instabilità nelle Isole e sul versante tirrenico del Centro-Sud, ma anche sulle Alpi e al Nord-Est sono previste ulteriori precipitazioni. Nel resto della settimana si alterneranno probabilmente delle giornate con tempo più stabile (in particolare giovedì) e altre più perturbate; al momento infatti non ci aspettiamo un ritorno di condizioni anticicloniche, ma saranno le correnti atlantiche a dominare la scena sull’Europa e nel Mediterraneo.

Previsioni meteo per oggi, lunedì 23 ottobre

Lunedì cielo sereno o poco nuvoloso su Lazio, Abruzzo, Molise, Sud e Sicilia; schiarite al mattino anche in Emilia Romagna e sull’alto Adriatico; qualche nuvola in più dal pomeriggio su Marche, Umbria e Sardegna; molto nuvoloso al Nord-Ovest e in Toscana, con le prime piogge in Liguria, Piemonte e sull’alta Toscana. Tra sera e notte le piogge si estendono a gran parte del Nord, più intense in Lombardia, e con forti rovesci e temporali in Liguria e sull’Appennino emiliano. Temperature massime in leggero calo al Nord-Ovest, in rialzo al Centro e nelle Isole. Venti di Scirocco sulle Isole, nel Tirreno e nel Mar Ligure, con mari mossi.

Previsioni meteo per martedì 24 ottobre

Martedì al mattino piogge e temporali anche forti e insistenti al Nord e in Toscana; qualche pioggia anche nel nordovest della Sardegna. Poche nuvole al Sud e Sicilia. Nel pomeriggio i fenomeni più intensi continuano in Liguria e Toscana, ma si spingono verso il Nord-Est, Umbria e Lazio, mentre in serata i temporali raggiungeranno anche Sardegna e regioni centrali, insistendo anche su levante Ligure e Nord-Est. Temperature in calo al Nord e in Sardegna; in temporaneo rialzo al Sud e Sicilia. Ventoso per Scirocco in Adriatico e in Sicilia, Libeccio in Sardegna e alto Tirreno; possibili forti raffiche negli episodi temporaleschi.