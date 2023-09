Meteo, dal 20 settembre pioggia al Centro-Nord e Sardegna. Caldo in attenuazione al Sud

Oggi tornerà a peggiorare il tempo perché sta per arrivare una nuova perturbazione (la numero 5 del mese), che già nel pomeriggio porterà le prime piogge al Nord-Ovest e parte del Centro, poi entro la fine del giorno maltempo anche sul resto del Nord. Questa stessa perturbazione, nella giornata di domani (giovedì), porterà piogge sparse su gran parte del Centro-Nord.

Rimarrà sostanzialmente risparmiato da questa fase il maltempo il Sud dove però, nel frattempo, comincerà ad attenuarsi il caldo anomalo degli ultimi giorni.

Venerdì è probabile l’arrivo di un’altra perturbazione (la numero 6 di settembre) atlantica che porterà maltempo dapprima più che altro al Nord e poi, nel corso del fine settimana anche al Centro e al Sud, favorendo tra l’altro un generale calo delle temperature che metterà fine ovunque alla fase di caldo anomalo.

Le previsioni meteo per mercoledì 20

Nuvole ovunque, anche se non mancheranno gli sprazzi di tempo bello, specie al Sud. Dal pomeriggio piogge sparse su Alpi, Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria, Marche e Sardegna; in serata piogge sparse anche su Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia ed Emilia.

Temperature massime quasi dappertutto in diminuzione: leggera attenuazione del caldo anche al Sud.

Le previsioni meteo per giovedì 21

Alternanza tra sole e nuvole in quasi tutta Italia. Nel corso del giorno piogge sparse su gran parte del Nord, Toscana, Umbria, Lazio, Appennino Abruzzese e Molisano, nord della Puglia e Campania. Temperature massime in calo all’estremo Nordest e nelle regioni del versante tirrenico, in rialzo in Sardegna.