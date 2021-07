Meteo, dal 20 luglio alta pressione e tempo più stabile

Situazione in miglioramento anche al Sud con alta pressione in rinforzo e giornate soleggiate dal 20 luglio. Temperature in aumento. La tendenza meteo

17 Luglio 2021 - ore 11:39 Redatto da Redazione Meteo.it 17 Luglio 2021 - ore 11:39 Redatto da Redazione Meteo.it