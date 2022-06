Meteo: da lunedì 20 giugno caldo e afa sempre più intensi, anche di notte

La settimana che vede l’inizio ufficiale della stagione estiva (il solstizio è martedì 21 giugno) non ci riserva cambiamenti positivi rispetto alle condizioni di questi ultimi giorni: il caldo anomalo e l’assenza di piogge di rilievo infatti proseguiranno almeno fino a giovedì 23, aggravando la drammatica siccità che sta colpendo molte delle nostre regioni, soprattutto quelle settentrionali. Anche gli ultimi aggiornamenti confermano che l’anticiclone nord africano, dopo essersi spinto sull’Europa centrale, determinando una breve ma intensa fase di caldo eccezionale, si rinforzerà ulteriormente sula nostra Penisola dove è attesa un’intensificazione del caldo e una sua estensione a tutto il Paese.

Si entrerà così nella fase più acuta della terza ondata di caldo della stagione, con punte massime di 36/38 gradi e localmente anche fino a 40 gradi. Sarà in ulteriore aumento anche il disagio notturno dovuto al caldo e ai crescenti tassi di umidità. Secondo le attuali proiezioni l’ondata di caldo potrebbe subire una temporanea attenuazione al Nord tra venerdì 24 giugno e il fine settimana, mentre potrebbe proseguire al Centro-Sud, ma questa tendenza è ancora affetta da un certo margine di incertezza.

Le previsioni meteo per lunedì 20 giugno

Tempo ovunque soleggiato, con sviluppo di locali annuvolamenti sulle Alpi e sui rilievi di Calabria e Sicilia; non si esclude la possibilità di brevi e isolati temporali in Alto Adige e sui rilievi friulani tra il pomeriggio e la serata.

Caldo in intensificazione con temperature in generale aumento: massime fra 29 e 34 gradi, con possibili picchi di 35-36 gradi in Val Padana, Toscana e Sardegna. Venti per lo più deboli a regime di brezza, con qualche rinforzo di Scirocco sul Canale di Sardegna. Un po’ ventoso anche sull’Appennino settentrionale.

Le previsioni meteo per martedì 21 giugno

Cielo sereno o velato per il passaggio di sottili strati nuvolosi in gran parte dell’Italia. Nuvolosità in aumento da metà giornata su Alpi, Prealpi e pianura del Piemonte, con qualche temporale in sviluppo sulle Alpi piemontesi e sporadici acquazzoni possibili anche in Valle d’Aosta, Prealpi lombarde e Alto Adige.

Caldo e afa in ulteriore intensificazione, con temperature elevate fin da inizio giornata e massime pomeridiane oltre i 30 gradi praticamente ovunque; punte di 34/36 gradi al Nord, regioni tirreniche, Puglia e Isole; non esclusi picchi di 38/39 gradi nell’interno della Sardegna. Venti di Scirocco in Sardegna, deboli altrove.