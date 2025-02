Meteo, dal 20 febbraio graduale rialzo termico: la tendenza

Da giovedì 20 febbraio si attenuerà l’aria più fredda continentale che è arrivata nelle ultime ore sull’Italia tranne l’estremo Sud e pertanto assisteremo a un aumento delle temperature principalmente al Centro-Nord.

Tendenza meteo, da giovedì graduale rialzo termico



Giovedì sull’insieme del nostro Paese osserveremo una nuvolosità variabile con schiarite più ampie sul nordovest te sulla Sardegna e addensamenti sul settore centrale tirrenico, all’estremo Sud e in Sicilia. Al mattino sarà possibile qualche debole pioggia isolata tra l’alto Lazio e la bassa Toscana e sulla Sicilia ionica. Nella seconda parte della giornata brevi rovesci isolati sulla Sicilia meridionale. Venti ingenerale deboli, salvo rinforzi dal Nordest sul basso Mar Ionio.



Nella parte finale della settimana sull’Italia dovrebbe prevale l’influsso dell’alta pressione in particolare venerdì sarà una giornata di tempo stabile in tutto il Paese senza precipitazioni di rilievo nonostante alcuni annuvolamenti anche densi su parte delle Isole maggiori, della Toscana, in Liguria e in Lazio. Sabato sarà possibile qualche pioggia nel settore del Levante ligure in un contesto però di tempo poco perturbato e con temperature nella media.