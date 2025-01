Meteo, dal 2 gennaio nuova perturbazione e calo delle temperature

Dopo un Capodanno con tempo stabile, anche se un po’ grigio e nebbioso nell’area ligure e tirrenica, in Pianura Padana e nell’alto Adriatico, da domani (giovedì 2) ci aspetta un netto cambio della circolazione atmosferica: la prima perturbazione dell’anno (la n.1 di gennaio), entro venerdì 3, si sposterà dalle regioni settentrionali verso quelle meridionali, seguita da correnti fredde che daranno luogo a un generale calo termico, percepibile specialmente nella giornata di sabato. Nel lungo fine settimana dell’Epifania la situazione resterà piuttosto dinamica, sotto l’influenza delle correnti perturbate atlantiche che dovrebbero di nuovo interessare il Mediterraneo e l’Italia: la domenica dovrebbe essere soleggiata all’estremo Sud, ma nuvolosa altrove, con poche isolate piogge isolate, più probabili tra Liguria, Toscana e Lazio; un peggioramento più deciso sarebbe atteso proprio per la giornata dell’Epifania con piogge al Nord e regioni tirreniche, e neve sulle Alpi. Questa evoluzione è affetta da significativi margini di incertezza, nei prossimi aggiornamenti sarà possibile avere le conferme e ulteriori dettagli su questi giorni di festa.

Previsioni meteo per giovedì 2 gennaio



Cielo da nuvoloso a coperto al Nord e nelle regioni centrali tirreniche, maggiori schiarite nel resto d’Italia, salvo qualche annuvolamento nei settori meridionali della Sicilia. Qualche pioggia possibile tra Liguria e Toscana, e sulla Venezia Giulia. Nel pomeriggio nevicate in arrivo inizialmente oltre 1200 metri sulla Valle d’Aosta, in estensione al resto dell’arco alpino di confine verso sera, con quota neve in ribasso. Sempre in serata deboli piogge possibili anche sul Lazio. Temperature minime in rialzo al Centro-Nord; massime in calo su Alpi e Nord-ovest, in rialzo in Emilia Romagna e regioni del medio e basso Adriatico. Venti di Libeccio in rinforzo su Liguria, Emilia Romagna e regioni centrali, Mar Ligure e Tirreno localmente molto mossi.

Previsioni meteo per venerdì 3 gennaio

Al mattino ultime piogge tra Emilia orientale e Romagna, e sulla Venezia Giulia; altrove al Nord ampie schiarite. Piogge sparse e più diffuse al Centro e sul basso versante tirrenico; qualche pioggia isolata anche in Sardegna. Sul resto del Sud locali piogge in arrivo in serata; cielo solo parzialmente nuvoloso in Sicilia, senza precipitazioni da segnalare. Temperature minime in rialzo al Centrosud; massime in calo in quota nelle Alpi e al Centro, in temporaneo rialzo per effetto del Foehn sulle pianure del Nord. Venti in generale intensificazione, inizialmente di Libeccio sostituito da moderati o forti venti settentrionali.