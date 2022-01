Meteo, dal 2 febbraio generale miglioramento. Ancora siccità al Nord

A partire da mercoledì 2 febbraio le condizioni meteo sull’Italia vedranno un generale miglioramento. La perturbazione abbandonerà il nostro Paese con pochi effetti residui. In seguito non si profilano irruzioni di aria fredda o nuove perturbazioni per alcuni giorni. Proseguirà dunque la fase di grave siccità che sta interessando le regioni del Nord.

Mercoledì 2 febbraio generale miglioramento delle condizioni meteo

Nel dettaglio mercoledì il tempo sarà un po’ variabile al Sud e sulla Sicilia con brevi precipitazioni sulla Puglia e sulla Calabria meridionale. Neve sulle Alpi di confine ma in graduale esaurimento nel corso della giornata. Nel resto del Paese tempo abbastanza soleggiato con qualche nube in più in Sardegna e velature in transito al Nord. Venti in attenuazione, ma con ancora un po’ di Maestrale al Sud e sulle Isole, soprattutto in Sardegna dove saranno possibili forti raffiche. Ventoso anche sulle Alpi con episodi di Foehn sulle vicine pianure.

La seconda parte della settimana potrebbe vedere un nuovo rinforzo dell’alta pressione. Si potrebbe però avvicinare una perturbazione debole tra venerdì e sabato al Centro-sud. Già venerdì qualche nube e deboli pioviggini potrebbero interessare le regioni tirreniche. Il Nord resterebbe così ancora a secco, con un prolungamento della grave fase di siccità.

Le temperature resteranno nella norma o leggermente al di sopra e non si prevede l’afflusso di masse d’aria particolarmente fredde verso l’Italia.