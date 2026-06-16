Meteo, dal 17 giugno intensa ondata di caldo in arrivo: le previsioni

Si conferma nei prossimi giorni l’arrivo sull’Italia e su oltre mezza Europa dell’Anticiclone Africano con l’innesco anche nel nostro Paese di un’intensa ondata di caldo, la seconda del 2026 dopo quella di fine maggio. Al via tra giovedì 18 e venerdì 19 proseguirà probabilmente per gran parte della prossima settimana. Le attuali proiezioni modellistiche non consentono al momento di indicare una data precisa di fine di questa ondata di calore. Il picco è atteso a partire da domenica 21 per poi insistere per gran parte della prossima settimana quando in Italia si toccheranno i 37-38 gradi; non si escludono temperature record nelle nostre regioni nord-occidentali. Oltralpe, le nazioni più roventi saranno la Spagna dove si sfioreranno i 45 gradi, mentre in Francia si raggiungeranno picchi intorno ai 40 gradi; temperature eccezionali sono attese anche nei paesi dell’Europa centrale. Dunque, prepariamoci a soffrire e a boccheggiare da Nord a Sud con il caldo anomalo che si avvertirà anche ad alta quota: entro il weekend del solstizio d’estate (previsto domenica 21) lo zero termico si porterà intorno ai 4500 metri ma probabilmente verrà superato nei primi giorni della prossima settimana. Si tratta di anomalie anche di 10 gradi rispetto ai valori normali per una seconda decade di giugno. Attenzione: l’intensificazione della calura e il crescente accumulo di vapore acqueo negli strati bassi dell’atmosfera potranno favorire lo sviluppo di temporali di calore, pomeridiani o serali, soprattutto a ridosso dei rilievi. Venerdì il rischio di temporali potrà coinvolgere anche le pianure del Nord (specie il Nord-Ovest), perché lambito da un fronte instabile in transito sull’Europa centrale.

Previsioni meteo per mercoledì 17 giugno

Sull’insieme del Paese tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Da segnalare lo sviluppo di nuvolosità cumuliforme ad evoluzione diurna attorno ai rilievi, associata a locali e brevi acquazzoni o temporali pomeridiani lungo la dorsale appenninica, nelle Alpi piemontesi, venete e friulane. Temperature massime in aumento al Centro-Nord, poche variazioni al Sud e Isole; valori massimi pomeridiani per lo più compresi tra i 25-27 gradi dei litorali e i 31-32 delle aree interne ma con punte di 33-34 gradi al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Venti deboli, salvo temporanei rinforzi di brezza a metà giornata specie lungo i litorali e un modesto Maestrale intorno al Salento. Mari calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per giovedì 18 giugno



Cielo inizialmente sereno o al più poco nuvoloso in Friuli Venezia Giulia e Calabria tirrenica. Nel pomeriggio graduale aumento della nuvolosità sulle zone montuose della penisola con sviluppo di temporali isolati in Appennino, più probabili e sparsi sull’arco alpino dove potranno insistere fino a inizio serata. Tempo che resta soleggiato su coste e pianure. Temperature in leggera crescita su tutte le regioni con caldo in intensificazione, particolarmente sulle regioni settentrionali e su quelle centrali tirreniche con picchi di 34-35 °C al Nord, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Venti deboli, salvo un moderato Maestrale su Puglia meridionale e mari circostanti che risulteranno un po’ mossi; i restanti bacini italiani saranno calmi o poco mossi. A metà giornata temporaneo rinforzo dei venti di brezza, specie lungo i litorali.