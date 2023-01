Meteo, dal 16 gennaio piomba l'inverno: pioggia, vento e rischio di neve fino in pianura

Finalmente arriva l'inverno: una serie di perturbazioni intense riportano freddo intenso, pioggia, vento forte e neve fin verso quote di pianura. Entro la fine di questa settimana le temperature caleranno riportandosi su valori diffusamente inferiori alla norma, quindi con un clima particolarmente freddo.

La perturbazione n.5 di gennaio è in transito, diretta verso Est, e abbandonerà il territorio entro la fine di lunedì 16. Subito però, già nelle prossime ore, un’altra veloce perturbazione (la n.6) investirà l’Italia. Martedì 17 ne arriverà una nuova e più intensa (la n.7) investirà il Paese tra martedì e le prime ore di mercoledì 18, con precipitazioni localmente molto abbondanti, neve a bassa quota, venti di burrasca e mari fino a molto agitati.

Da punto di vista termico: il clima resterà dapprima mite al Sud, sulla Sicilia e su parte del Centro, con temperature spesso sopra la media; il Nord, invece, sperimenterà un primo raffreddamento, con il rischio di neve fino in pianura già nella giornata di martedì. Successivamente, tra mercoledì e giovedì, il calo termico riguarderà tutto il nostro Paese. L’evoluzione appena descritta resta ancora incerta, specie sul fronte neve: per i dettagli, dunque, attendiamo i prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per lunedì 16

Su tutte le regioni cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, con schiarite solo temporanee. Il tempo sarà instabile e localmente anche perturbato, con precipitazioni più probabili nel corso della giornata su Alpi, Lombardia, Nordest, settori tirrenici e Sicilia, in più isolata su Marche, Umbria e Abruzzo. Quota neve in calo al Nord fin verso 500-700 m, oltre 900-1400 metri sull’Appennino centro-settentrionale.

Temperature: massime in lieve diminuzione al Centro-Nord e sulla Sardegna, in lieve aumento al Sud e sulla Sicilia. Venti da moderati a forti sudoccidentali al Centro-Sud, con raffiche di burrasca: meridionali su basso Adriatico e Ionio, occidentali altrove. Mari: quasi tutti molto mossi o agitati, fino a molto agitato il mare di Sardegna.

Le previsioni meteo per martedì 17

Giornata in generale nuvolosa, a tratti con cielo coperto. Al Nord precipitazioni più diffuse nel pomeriggio, con quota neve fin verso i 300 metri, in calo dalla sera e nella notte quando la neve potrà scendere anche in pianura. Piogge diffuse, intense e localmente abbondanti, al Centro-sud e in Sardegna; quota neve in Appennino oltre gli 800 metri; in Sicilia peggiora dalla sera.

Temperature in calo al Nord. Venti forti al Centro-sud, con raffiche burrascose e mari della Sardegna molto agitati.