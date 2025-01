Meteo, dal 16 gennaio ancora maltempo su alcune regioni: la tendenza

Nella seconda parte della settimana, mentre l’alta pressione presente sull’Europa centrale tenderà ad allungarsi verso i Balcani smorzando il flusso di correnti fredde dirette anche verso l’Italia, una circolazione depressionaria continuerà a persistere con centro tra il Mediterraneo occidentale e il vicino Nord Africa. La pressione sarà quindi in aumento, con conseguente stabilità più diffusa, anche al Centro e nel settore adriatico mentre il tempo dell’estremo Sud e delle Isole maggiori vedrà ancora gli effetti della depressione. Dal punto di vista termico il flusso di correnti prevalentemente sud-orientali convoglieranno l’aria più temperata del Mediterraneo meridionale mitigando quindi la massa d’aria e favorendo un rialzo delle temperature che verso il fine settimana soprattutto al Nord e nei valori massimi potranno risultare anche sopra le medie.

Tendenza meteo: nuove fasi di maltempo dal 16 gennaio

Più nel dettaglio giovedì 16 prevarranno le nuvole in Calabria e nelle Isole con piogge sparse localmente anche moderate e qualche rovescio su settore ionico, Sicilia e Sardegna orientale. Addensamenti ma senza fenomeni saranno possibili lungo l’Appennino e nel medio Adriatico; cielo per lo più sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia. Temperature per lo più in rialzo ma con ancora possibili gelate notturne anche a bassa quota al Nord e in forma più localizzata al Centro. Venti in generale più attenuati ma ancora fino a moderati orientali al Sud e nelle Isole e di Bora sull’alto Adriatico. La Tramontana potrebbe insistere anche tesa o forte sulla Liguria di ponente.

Venerdì, secondo le attuali proiezioni, la Calabria e le Isole dovrebbero registrare un ulteriore peggioramento con una fase di piogge o rovesci diffusi e abbondanti (possibili temporali in Sicilia). Qualche pioggia più isolata potrebbe lambire anche sud della Campania e Lucania con un cielo temporaneamente più nuvoloso anche nel resto del Sud. Nubi sparse nelle zone interne montuose del Centro e nel basso Lazio, ancora prevalenza di schiarite nel resto del Centronord. Temperature minime in aumento al Centrosud, ancora intorno o sotto lo zero al Nord; massime stabili o in lieve aumento. Venti di nuovo in intensificazione e fino a forti su mari di ponente, Calabria e Isole.

Per il fine settimana, pur in un contesto di incertezza crescente, sembra persistere il rischio ulteriori piogge soprattutto per le Isole e con tendenza a una maggiore nuvolosità in avanzamento verso il settore tirrenico e ligure. Per dettagli sufficientemente attendibili bisognerà comunque attendere gli aggiornamenti dei prossimi giorni.