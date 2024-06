Meteo, dal 12 giugno Italia divisa tra temporali e caldo intenso: la tendenza

Mercoledì 12 giugno proseguirà l’instabilità al Nord. Stando agli ultimi aggiornamenti meteo, la nuova perturbazione che martedì avrà raggiunto le Alpi, nel corso di mercoledì darà luogo a una nuova fase di instabilità in quasi tutto il Nord Italia con piogge e temporali anche insistenti, meno probabili in Romagna. Questa nuova fase instabile potrebbe coinvolgere marginalmente le regioni centrali con qualche breve rovescio pomeridiano nel settore appenninico, specialmente sulle Marche.

Tendenza meteo: rimane il rischio temporali al Nord, caldo in aumento al Centro-sud

Tempo stabile nel resto del Paese con soltanto qualche velatura in transito all’estremo Sud e in Sicilia. Temperature ancora sopra la media specialmente al Sud e in Sicilia. L’ulteriore espansione dell’alta pressione nei giorni successivi, e in particolare nel fine settimana, darà luogo a una nuova intensa ondata di caldo che dovrebbe coinvolgere soprattutto le regioni meridionali e le Isole.



Le temperature tenderanno gradualmente ad aumentare anche al Nord, ma senza allontanarsi significativamente dalla media anche perché sulle regioni settentrionali una certa instabilità potrebbe persistere sulle Alpi e al Nordest anche fino a giovedì.