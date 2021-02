Meteo, da venerdì 19 febbraio temperature sopra le medie

Alta pressione in rinforzo con clima mite e temperature di nuovo sopra le medie da venerdì 19 febbraio. Nuvole in Val Padana. Gli aggiornamenti meteo

Anche nei prossimi giorni l’alta pressione rimarrà stabilmente posizionata sul Mediterraneo Centrale e Occidentale, occupando perciò anche la nostra Penisola. Quindi per tutto il resto della settimana le perturbazioni si terranno lontane dall’Italia, dove il tempo sarà nel complesso stabile e asciutto. La fase di tempo stabile sarà inoltre caratterizzata da un progressivo aumento delle temperature, che nel fine settimana si attesteranno su valori al di sopra delle medie stagionali, regalandoci giornate dal sapore praticamente primaverile.



In base alle odierne proiezioni, l’alta pressione resisterà anche nella prima parte della prossima settimana, quando protagonisti saranno quindi il sole, le nebbie mattutine e le temperature insolitamente miti: si tratta comunque di proiezioni, con un grado di affidabilità inevitabilmente non alto, e per tale motivo andranno verificate con i prossimi aggiornamenti.

Previsioni meteo per venerdì 19 febbraio

Venerdì nuvole al Nord, regioni centrali tirreniche e Campania, comunque con qualche temporanea schiarite: deboli piogge solo su Levante Ligure e Alta Toscana. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime stazionarie o in ulteriore leggero aumento, in generale al di sopra della norma. Venti per lo più deboli.

Previsioni per sabato 20 febbraio

Sabato nuvole al Nord e Toscana, con qualche debole pioggia su Liguria e Basso Piemonte. Prevalenza di tempo soleggiato nel resto d’Italia. Al mattino nebbie a banchi su pianure del Nord, valli del Centro e coste adriatiche. Temperature massime in ulteriore leggero aumento al Nordest, Medio Adriatico e Sud.