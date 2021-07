Meteo, da venerdì 16 luglio l'aria fresca e instabile si sposterà verso sud-est

Da venerdì 16 luglio la circolazione di aria fresca e instabile si sposterà lentamente verso sud-est; di conseguenza saremo ancora alle prese con condizioni di marcata instabilità al Centro-Nord, mentre nel fine settimana più che altro al Centro-Sud.

All’inizio della nuova settimana l’instabilità sarà ancora presente soprattutto sulle regioni meridionali ma con una tendenza a un generale miglioramento della situazione già a partire da martedì, grazie al probabile rinforzo dell’alta pressione che ci farà compagnia nei giorni successivi, garantendo stabilità e un deciso rialzo termico.

Venerdì nel dettaglio, sarà una giornata di tempo in prevalenza soleggiato al Sud e sulle Isole, a parte qualche annuvolamento su Campania, Calabria tirrenica e nord della Sardegna. In tutte le altre regioni sarà presente una nuvolosità irregolare e a tratti compatta, accompagnata da piogge e temporali a carattere intermittente, inizialmente al Nord-Est e sulle Alpi, in estensione in giornata a gran parte del Nord e alle zone interne del Centro. Verso sera le precipitazioni tenderanno a insistere su parte del Nord-Est mentre nelle altre regioni andranno ad attenuarsi.

Temperature in generale stazionarie o in lieve aumento, soprattutto al Nord; si potranno raggiungere valori dai 26 ai 31 gradi con picchi superiori sulla Puglia e versanti ionici. Sarà una giornata in generale ventilata per Maestrale che si farà sentire soprattutto al Sud e nelle Isole.