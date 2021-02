Meteo, da venerdì 12 febbraio intensa ondata di gelo e neve

Breve tregua dal maltempo ma da venerdì 12 febbraio prenderà il via un'intensa ondata di gelo con neve a quote basse. Gli aggiornamenti meteo

Dopo le piogge di oggi la situazione meteo giovedì 11 febbraio migliorerà, con il ritorno del sole in gran parte del Nord e pochi piovaschi residui sulle estreme regioni meridionali. Nell’ultima parte della settimana però ci sarà un brusco cambiamento del tempo in chiave invernale. Per venerdì 12 febbraio infatti è confermata l’irruzione di correnti gelide che già a fine giornata porteranno nevicate diffuse, anche a quote molto basse, sulle regioni centrali. Poi nel fine settimana dovremo fare i conti con freddo intenso in tutta Italia e nevicate fino a quote molto basse in diverse zone del Centro-Sud.

Previsioni meteo per giovedì 11 febbraio

Giovedì prevalenza di tempo bello al Nordovest. Nel resto d’Italia alternanza tra sole e momenti nuvolosi: qualche pioggia residua, specie al mattino, su Calabria e Messinese; deboli nevicate oltre 1200 metri sul versante adriatico dell’Appennino Centrale.

Temperature minime in calo in gran parte del Centro-Nord; massime in calo al Sud e Isole, con poche variazioni altrove.

Previsioni meteo per venerdì 12 febbraio

Venerdì nuvole su gran parte d’Italia. Deboli nevicate fino a quote di pianura su Piemonte e Valle d’Aosta; piogge sparse su Toscana, Umbria e Sardegna con nevicate sulle zone appenniniche fino a quote collinari. In serata neve fino a quote molto basse sulle zone interne del Centro; pioggia su coste centrali tirreniche, Sardegna e Campania, con nevicate sull’Appennino Campano oltre 700-800 metri.

Temperature massime in sensibile calo in gran parte d’Italia.