Meteo: da venerdì 10 qualche pioggia, aria fredda e possibile vortice nel weekend!

Venerdì 10 gennaio avremo al mattino foschie dense e locali nebbie sul settore orientale della pianura padana; in giornata cielo nuvoloso soprattutto sulle Alpi e sui settori tirrenici della penisola. Possibili deboli precipitazioni in Valle d’Aosta e lungo il basso versante tirrenico. La sera la coda di un fronte freddo in transito sulla penisola balcanica porta delle piogge sulla Romagna e sul nord delle Marche. Temperature per lo più superiori alla norma. Ventoso in Sardegna e sui mari di ponente.

Nel corso della giornata di sabato 11 probabile afflusso di aria più fredda sulle regioni settentrionali e su quelle del medio versante adriatico. Tra la notte ed il mattino qualche pioggia sulle regioni adriatiche centrali e sulla Calabria tirrenica. Nel pomeriggio possibile peggioramento in Sardegna. La sera si intensificano le piogge tra il nord della Calabria e la Basilicata meridionale. L’intensità dei venti crescerà alla fine del giorno a causa della probabile formazione di un'area di bassa pressione in prossimità del mar Tirreno centro meridionale.

Domenica 12 gennaio temperature in calo su parte del Paese e tempo perturbato in alcune regioni: la tendenza meteo

La tendenza per domenica 12 resta piuttosto incerta. Nello scenario attualmente più probabile le temperature si abbasseranno sulle regioni centro settentrionali e sulla Sardegna a causa di intensi e freddi venti di Grecale indotti da un’area di alta pressione sull’Europa centrale. Clima meno freddo, ma con tempo perturbato, al Sud e sulla Sicilia, sotto l’influsso di una circolazione di bassa pressione.