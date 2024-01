Meteo, da un estremo all'altro: dopo il gelo, da lunedì 22 assaggio di primavera

Dopo una breve fase invernale con freddo intenso, vento forte e neve, da lunedì 22 le condizioni meteo saranno più stabili, soleggiate e decisamente miti, in un clima praticamente da inizio primavera.

Anticiclone delle Azzorre protagonista da lunedì 22: sole e temperature primaverili

Durante l'inizio della prossima settimana sull'Italia prevarrà l'influsso dell'Anticiclone delle Azzorre con correnti atlantiche che porteranno verso l'Italia una massa d'aria di nuovo mite.

Nella giornata di lunedì 22 avremo cielo in prevalenza sereno su buona parte del Paese. Qualche annuvolamento ad alta quota al Nord, e nuvole in addensamento sulle Alpi e sul Levante Ligure. In serata saranno possibili nevicate nelle aree alpine di confine a quote medio-alte.

Martedì 23 avremo poche novità: la giornata sarà generalmente stabile e soleggiata, fatto salvo alcuni annuvolamenti nelle aree alpine di confine. Temperature in ulteriore rialzo.

Entro metà della prossima settimana il clima diventerà praticamente primaverile, specie su Sardegna e Nord-Ovest. Anche per la parte centrale della settimana lo scenario più probabile infatti prevede temperature molto miti in assenza di passaggi perturbati.