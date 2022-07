Meteo, da oggi, giovedì 21 luglio, ulteriore aumento del caldo

Il consolidamento dell’alta pressione nord-africana fra il Mediterraneo centrale e l’Europa dell’est favorirà la risalita del nucleo più bollente della massa d’aria sahariana proprio verso l’Italia dove ha inizio la fase più critica di questa quarta ondata di calore della stagione. È attesa, dunque, una nuova generale impennata delle temperature che raggiungeranno picchi oltre i 40 gradi, inizialmente soprattutto al Centro-Nord, poi entro il fine settimana anche al Sud. In particolare, sulle regioni settentrionali si potrebbero battere numerosi record di caldo per il mese di luglio e in qualche caso si potrebbero stabilire anche record assoluti.

Tutto ciò, naturalmente, in un contesto di tempo soleggiato, con solo la possibilità di brevi e isolati temporali di calore sulle Alpi. Le attuali proiezioni modellistiche non permettono di capire quando con esattezza si concluderà questa lunga ondata di caldo intenso: la probabilità che persista fino almeno a metà della prossima settimana è molto elevata, ma sembra che sussista una concreta possibilità che si spinga fino a fine mese con temporanee fasi meno estreme soprattutto al Nord.

Le previsioni meteo per oggi, giovedì 21 luglio

Tempo in generale soleggiato ed estremamente caldo in tutta l’Italia. Da segnalare solo un po’ di nuvolosità soprattutto da metà giornata sulle zone montuose, più compatta sulle Alpi centro-orientali con possibili brevi e isolati temporali tra l’Alto Adige, l’alto Veneto e il Friuli.

Temperature in ulteriore aumento con valori massimi diffusamente oltre i 35 gradi, fino a picchi di 39-40 gradi al Centro-Nord e in Sardegna. Venti in generale deboli, salvo locali rinforzi di brezza e di Maestrale nel Canale d’Otranto. Mari generalmente calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per venerdì 22 luglio

Insistono condizioni di tempo soleggiato in tutta Italia, con appena qualche annuvolamento pomeridiano nelle aree montuose.

Caldo in ulteriore intensificazione: minime oltre i 20 gradi in quasi tutto il Paese, massime fra 32 e 37 gradi, ma con punte di 38-40 gradi e possibili locali picchi di 41 gradi al Centro-Nord. Debole ventilazione, per lo più a carattere di brezza. Mari calmi o poco mossi.