Meteo: da mercoledì 3 alta pressione e tempo in miglioramento!

La perturbazione transitata in questo inizio di settimana si allontana definitivamente verso i Balcani favorendo per mercoledì 3 un generale miglioramento del tempo. Le correnti più fresche che seguono il fronte perturbato saranno responsabili oggi (martedì 2) di una attenuazione del caldo al Sud e in Sicilia.

Nella seconda parte della settimana si conferma il rinforzo nel Mediterraneo dell’alta pressione di matrice subtropicale che garantirà condizioni di tempo prevalentemente soleggiato e stabile con temperature in crescita. Il clima diventerà tipicamente estivo al Centro-Sud con valori oltre la norma e intorno ai 30 °C con punte di 31-32.

Al Nord le temperature si manterranno su valori un po’ più contenuti, in generale non oltre i 27-28 °C con un probabile temporaneo calo atteso venerdì 5 quando le regioni settentrionali verranno lambite da una perturbazione atlantica in transito sull’Europa centrale (la n.2 di settembre); il suo passaggio riporterà un po’ di instabilità associata a locali rovesci o temporali, più che altro sulle aree alpine. All’inizio della prossima settimana un nuovo fronte instabile potrebbe lambire il Nord Italia mentre al Centro-Sud rimarranno protagonisti sole e caldo.

Le previsioni meteo per mercoledì 3 settembre

Tempo in generale miglioramento, con ampie schiarite da nord a sud, a parte qualche iniziale velatura e dei modesti annuvolamenti sparsi, tendenti a concentrarsi a ridosso dei monti nel pomeriggio. All’alba non si escludono locali nebbie nella bassa pianura Padana.

Temperature in rialzo al Nord, Toscana, Lazio e Campania; in calo sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia; valori in generale compresi fra 25 e 28 gradi, con punte di 29-30 sulle aree ioniche, in Sicilia e Sardegna. Venti ancora localmente moderati di Maestrale (da nord-ovest) al Centro-Sud con mari generalmente mossi; mosso anche il Mar Ligure.

Le previsioni meteo per giovedì 4 settembre

Giornata di sole diffuso con cielo sereno o al più poco nuvoloso su regioni di Nord-Est e al Centro-Sud. Un po’ di nuvolosità variabile e irregolare, alternata ancora ad ampie schiarite, in arrivo nel Nord-Ovest con qualche pioggia dal pomeriggio in Valle d’Aosta e sulle Alpi piemontesi.

Temperature in aumento al Centro-Nord e in Sardegna, senza grandi variazioni al Sud e Sicilia; valori per lo più tra 27 e 30 gradi con locali picchi di 31-32. Venti moderati di Maestrale sul medio-basso Adriatico, Puglia e Ionio orientale con mare mosso. Venti deboli e mari poco mossi o calmi altrove.