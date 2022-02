Meteo, da mercoledì 9 torna l'anticiclone. Prosegue la siccità al Nord

L’anticiclone a metà settimana si intensificherà proprio in corrispondenza del nostro Paese e del Mediterraneo occidentale, condizionando il meteo sull'Italia e prolungando così la siccità per le regioni del Nord.

Mercoledì 9 sarà una giornata di sole su gran parte d’Italia, con solo qualche nuvola più in Liguria, nord della Toscana, e sud di Piemonte e Lombardia. Verso sera il cielo tenderà a diventare più nuvoloso anche sui settori occidentali della Pianura Padana. Le temperature massime saranno in generale aumento, specie sulle regioni meridionali e su quelle centrali adriatiche. Soffierà ancora il Maestrale sull’Adriatico meridionale e al Sud.

Anche giovedì 10 sarà una giornata caratterizzata dalla stabilità atmosferica con venti deboli e un clima primaverile specialmente al Centro-Sud. Sulla Valle Padana e in Liguria il cielo potrà essere più grigio a causa di strati di nubi basse, foschie e qualche nebbia.

Verso il fine settimana l'anticiclone tenderà ad indebolirsi: la tendenza meteo

Verso la fine della settimana, tra venerdì 11 e sabato 12, l’alta pressione tenderà ad indebolirsi: si andrà incontro ad un aumento della nuvolosità ma, stando ai dati attuali, non saremo interessati da perturbazioni significative. Per le regioni del Nord, quindi, continuerà questa lunga fase siccitosa. In questo contesto è probabile che le temperature torneranno ad essere più contenute sulle regioni del Nord.