Meteo, da mercoledì 30 cambia tutto: in arrivo pioggia, vento e clima più freddo

Le condizioni meteo da mercoledì 30 marzo cambieranno in modo netto sull'Italia: finalmente tornerà la pioggia anche al Nord, portando un piccolo ma preziosissimo sollievo dopo mesi di siccità. Tra fine marzo e inizio aprile, inoltre, il tempo sarà perturbato e di stampo invernale.

Questo martedì 29 marzo sarà caratterizzato da tempo stabile, siccitoso ed insolitamente mite, con un clima tipico dell’inizio di maggio. La svolta è attesa e confermata sul finale del mese, tra mercoledì 30 e giovedì 31, quando il nostro Paese sarà raggiunto e attraversato da una più attiva perturbazione atlantica (la n. 6 di marzo), proveniente dalla Penisola Iberica: ne conseguirà un generale peggioramento con il ritorno della pioggia sull’Italia, anche su quelle settentrionali.

Le piogge saranno diffuse ma non si prevedano quantitativi significativi, sufficienti per cominciare a colmare il grave deficit idrico accumulato da oltre tre mesi, soprattutto per il Nord-Ovest. Ma, anche sul finale di settimana, le occasioni non mancheranno: l’inizio di aprile, infatti, si preannuncia a tratti perturbato e notevolmente più freddo, con una irruzione artica fino al cuore del mar Mediterraneo. Nell’Europa centrale, occidentale e settentrionale è atteso un vero e proprio colpo di coda dell’inverno, con il ritorno di gelo e neve.

Le previsioni meteo per martedì 29

Tempo solo in parte soleggiato, a causa del passaggio di nuvolosità alla media e alta quota, che tenderà a velare il cielo e a renderlo a tratti un po’ nuvoloso. In serata nuvolosità in ulteriore addensamento al Nord-Ovest, sul medio-alto Tirreno e sulla Sardegna, con le prime piogge isolate in Sardegna, lungo le coste toscane, con nevicate sulle Alpi occidentali oltre i 1800 metri di quota. All’alba possibili banchi di nebbia tra Emilia orientale e basso Veneto.

Temperature massime in lieve calo al Nord e in Toscana, in rialzo nel resto del Centro-Sud. Clima primaverile. Venti inizialmente in prevalenza deboli, ma con lo Scirocco in progressivo rinforzo; anche il moto ondoso tenderà ad aumentare dalla sera.

Le previsioni meteo per mercoledì 30

Giornata con cieli in prevalenza nuvolosi o coperti; maggiori schiarite con cieli poco nuvolosi all’estremo Sud e in Sicilia. Piogge diffuse fin dal mattino al Nord e nel corso della giornata su gran parte della Penisola, Sardegna e Sicilia. Neve sulle Alpi oltre i 1500 metri di quota.

Temperature in calo anche sensibile al Nord e Toscana, in aumento all’Estremo Sud. Venti di Scirocco, anche forti sui nostri mari centro-meridionali.