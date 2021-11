Meteo, da mercoledì 24 nuovo vortice di maltempo sull'Italia

L'allontanamento graduale della prima perturbazione della settimana garantirà un generale miglioramento martedì 23, ma a partire da mercoledì 24 un nuovo vortice in arrivo dalla Spagna porterà una seconda fase di maltempo sull'Italia.

Martedì 23 la perturbazione n.6 del mese di novembre tenderà ad allontanarsi favorendo un graduale miglioramento, con qualche pioggia possibile al mattino sul Piemonte occidentale, e nel corso della giornata su Marche ed Emilia Romagna e, in forma più isolata ma anche a carattere di rovescio o temporale, in Campania, Puglia e Basilicata. La neve cadrà oltre i 1000 metri sulle Alpi occidentali. Altrove il tempo sarà nuvoloso, con qualche schiarita in più su Alto Adige, Toscana e Lazio. Le temperature non subiranno variazioni. I venti saranno fino a tesi da nord o nordest sull’area dell’Adriatico settentrionale, in Liguria, su Marche e Toscana; per lo più deboli sul resto del Paese.

Mercoledì 24 un vortice di bassa pressione formatosi sulla Spagna si avvicinerà lentamente all’Italia, portando rovesci e temporali sulla Sardegna e un peggioramento nella seconda parte della giornata sull’ovest del Piemonte e sul Ponente Ligure e, in tarda serata e nella notte, anche sulla Sicilia. Questa perturbazione (n.7), nelle 24 ore successive potrebbe estendere i suoi effetti anche al resto dell’Italia, in particolare alla Lombardia e alle regioni del Centro-Sud. Le temperature non subiranno particolari variazioni.