Da mercoledì 21 l’alta pressione dell’Anticiclone Nord-africano consoliderà la sua presenza sul Mediterraneo Occidentale ed estenderà gradualmente la sua influenza anche all’Italia, garantendo così nel nostro Paese prevalenza di condizioni meteo soleggiate e con temperature in crescita.

Il caldo tornerà pertanto a farsi intenso, specie nella parte finale della settimana al Centro-Sud, mentre al Nord, grazie anche alle correnti atlantiche che lambiranno l’Arco Alpino, le temperature rimarranno più contenute.

Le previsioni meteo per mercoledì 21

Alternanza tra sole e momenti nuvolosi al Nord, con qualche rovescio o temporale, specie al pomeriggio, su Alpi e Prealpi. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche nuvola in più, nel pomeriggio, solo sull’Appennino. Temperature massime in leggera crescita al Centro-Sud e Isole.

Le previsioni meteo per giovedì 22

Giornata tra sole e nuvole al Nord, con isolati rovesci e temporali su Alpi e Appennino Settentrionale, soprattutto nelle ore centrali del giorno. Nel resto d’Italia al mattino prevalenza di cielo sereno; al pomeriggio nuvolosità in aumento sulle zone interne del Centro, con isolati acquazzoni sull’Appennino Centrale. Temperature in generale stazionarie o in ulteriore leggero aumento.