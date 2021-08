Meteo, da mercoledì 11 agosto afa e caldo in aumento anche al Nord

L’Italia è alle prese con una nuova e molto intensa ondata di caldo. A causa del rinforzo dell’Anticiclone nord-africano le temperature aumenteranno in modo diffuso e consistente, con valori anche oltre i 40 gradi soprattutto al Centro-sud. Sulle Isole maggiori non si escludono addirittura picchi di 45 gradi tra lunedì e mercoledì. Il caldo intenso proseguirà per tutta la settimana e durerà con ogni probabilità anche durante il weekend di Ferragosto. Al Nord le temperature tenderanno ad aumentare con caldo intenso da mercoledì 11 agosto: in questo settore si potrebbero facilmente superare i 35 gradi. Al Sud e sulle Isole da giovedì le temperature tenderanno leggermente a calare, in un contesto comunque di caldo molto intenso.

Il caldo proseguirà anche nel weekend di Ferragosto: sabato 14 e domenica 15 agosto il tempo dovrebbe risultare stabile e soleggiato con solo qualche locale temporale pomeridiano sulle Alpi. Il clima resterà rovente con valori diffusamente sopra le medie stagionali.

Meteo, 11 agosto stabile e soleggiato. Verso un Ferragosto con il sole

Mercoledì 11 agosto sarà una giornata stabile e soleggiata sull’Italia. Da segnalare solo il transito di qualche velatura innocua al Sud e sulle Isole e un po’ di nuvole in sviluppo nel pomeriggio sui rilievi del Nordest con la possibilità di isolati scrosci di pioggia.

Temperature minime in aumento. Massime in rialzo con punte superiori ai 40 gradi al Sud e sulle Isole. Caldo e afa in aumento anche al Nord. Maestrale sul basso Mare Adriatico; per lo più deboli e a regime di brezza altrove. Mari: mosso l’Adriatico meridionale; in prevalenza calmi o poco mossi gli altri.